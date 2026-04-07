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女子為拍美照爬上櫻花樹 成功把樹連根拔起

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海顧村公園的櫻花正在盛開中，但日前一名女子為了拍照竟爬上樹，將整顆櫻花樹給壓垮。圖／取自澎湃新聞
上海顧村公園的櫻花正在盛開中，但日前一名女子為了拍照竟爬上樹，將整顆櫻花樹給壓垮。圖／取自澎湃新聞

位於上海寶山的「顧村公園」是著名的賞櫻勝地，清明連假期間吸引超過22萬名遊客到訪。但東方網報導，近日，一名女子在顧村公園南側外環綠道上，為了拍照竟爬上一棵櫻花樹，導致樹木被壓斷倒伏。

上海市寶山區綠化市容局及顧村公園處7日表示，倒伏的櫻花樹已於4月6日被扶正，有關部門正根據相關資料調查此事，顧村公園也再次呼籲遊客「文明賞花」。

不過上海澎湃新聞指出，顧村公園一名歸姓負責人指出，被壓倒的櫻花樹雖然已經扶起並修剪，但目前還不確定能否存活。他透露，事發地為顧村公園封閉區域之外的公共區域，即免費開放的外環林帶。

寶山區綠化市容局工作人員稱，事發地雖是在公園外環步道，仍屬顧村公園管理的範圍。但上述歸姓負責人表示，對於這名女子的行徑園方並無處罰權，只能倡導遊客「文明遊園」，同時將加強巡邏。

上海解放日報表示，在今年大陸清明節三天連假期間（4月4日至6日），顧村公園迎來年度賞櫻高峰，公園中的櫻花已進入盛花期，如雲似雪的花團綴滿枝頭，吸引大批遊客前來賞櫻。三天連假期間，顧村公園累計遊客數達到22萬8,724人次。

賞櫻 賞花 上海

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