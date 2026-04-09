各自打拚！「周末情侶」興起 年輕人更重視自我成長與私人空間

近年在愈來愈多一、二線城市，一種被稱為「周末情侶」的親密關係模式日漸興起，兩人工作日各自生活在城市兩端甚至不同城市，僅在周末相聚。原因可能是基於職業發展不同而暫處異地，或因對親密關係中自主空間的期待，也可能難以承擔傳統朝夕相處所需的時間與經濟成本，這些年輕人開始探索親密關係與自我發展之間的平衡。有人樂在其中，有人則認為維繫著一份「在線式戀愛」，難有一餐共煮的真實溫度。

據中國官媒新華社主辦的「半月談」期刊報導，29歲的李薇（化名）在上海浦東一家外資律所工作，她的男友張辰（化名）則在蘇州某企業從事芯片研發。兩人相識於大學，戀愛長跑六年，至今還未結婚。每到周五一下班，李薇就搭乘最近一班高鐵回蘇州與張辰相聚，周日晚上再回上」，「有時候周末加班，就只能『雲端相見』了。」

這對戀人曾被朋友們調侃為「新時代牛郎織女」和「長三角周末班車代言人」。他們並非沒有考慮過結束異地生活，現實卻潑來了一盤冷水：李薇的職業生涯高度依賴上海的業務資源，而張辰所在的核心項目組長期紮根蘇州，若一方遷就，則意味著有人需要重啟事業。「在激烈的行業競爭中，這近乎於賭博」，李薇說。

「我們也試過長期待在一起，結果發現更焦慮」，張辰坦言，有段時間他每天通勤超過三個小時往返上海和蘇州，再加上高強度工作，讓他「一坐下就只剩躺平的力氣」。

自我發展下的選擇

李薇和張辰這樣的「周末情侶」，在一二線城市青年群體中頗具代表性。在社交平台上，「異地夫妻」、「周末見面」等話題關注度持續攀升。這一模式背後，不僅是自我發展需求導致的地理分隔無奈，也是年輕人在親密關係中的一種主動選擇。

「我和男友一直在兩城生活，住在一起容易有矛盾，獨居反而更快樂」，身在北京的林悅（化名）說，她和男友分別租住在各自工作單位附近，「周末約在中間地點見面吃飯、看電影，比一直硬湊在一起更舒服」。

山東大學哲學與社會發展學院副教授王昕表示，當前，城市規模加速擴張、工作節奏加快與交通日趨便捷等因素，共同催生了「周末情侶」這一現象。「對於許多從事高強度、快節奏工作的城市青年而言，個人情感常常不得不讓位於工作需求」，王昕說，不少異地情侶選擇各自就近居住，能節省大量時間與精力，與此同時，數字化通訊設備作為一種重要的補償工具，為異地情侶帶來「數字陪伴感」。

「周末情侶」愈發普遍，也反映出青年群體更重視自我成長與私人空間的需求。一位心理諮詢師在工作中發現，不少來訪者與伴侶主動選擇「半同居」，即工作日獨居、周末同居，正是為了避免因瑣事消磨感情，尤其是很多年輕人不再認為「必須朝夕相處才是『正常』親密關係」。

「我們不是感情淡了，是找到更適合當代生活的相處節奏」，李薇認為，這種模式打破情侶必須「長期綁定」的傳統交往模式。

情感風險不容忽視

「周末情侶」模式雖已成為一些年輕人的現實選擇，為青年群體經營親密關係提供更多可能性，但其背後的社會問題與情感風險也不容忽視。

一對「周末情侶」坦言，該模式更像是一種「過渡方案」，但過渡期不可能一直持續下去。「未來即將面臨購房、婚育、養老等現實問題，終究要做出現實抉擇」，其中一位女士說，「『周末情侶』就像兩個齒輪，每周只咬合一次，但整個『人生機器』不可能長期這樣運轉」。

文章援引一項針對「通勤婚姻」的研究表明，在戀愛階段，周末相見尚可讓感情保鮮；進入婚姻和生育階段，靈活性與風險性並存。在「通勤婚姻」中，夫妻間情感交流變少，可能誘發家庭穩定性下降的風險；同時，以生育為分界點，本應由夫妻雙方共同承擔的養育責任，在「通勤婚姻」中，妻子往往付出更多，這容易造成性別分工的不公。

「伴侶之間有共同生活經驗的積累，更有利於婚姻的穩定和諧。從婚育是戀愛的必選項和最終目標的角度看，再高頻次、再便捷化的線上溝通，也無法替代共同面對日常瑣碎事務的磨合過程」，王昕指出，如今婚戀形態趨於多元，年輕一代對於邊界感和主體性更加重視。

「雖然『周末情侶』的現象與傳統戀愛關係的相處模式存在相悖之處，但當社會經濟發展到一定階段，這也是青年群體的適應性選擇」。

受訪專家建議，尊重人口流動的客觀規律，為「周末情侶」在親密關係、性別分工、生育實踐等方面提供更有力的支持，比如落實帶薪探親假、社保互聯互通、企業家庭友好計畫等，幫助年輕人更好實現「安居」與「樂業」的平衡。

「我不確定我們還能堅持多久」，李薇在回上海的高鐵上寫下這句話，「但至少現在，我們還在彼此未來的規畫裡」。

有情侶認為，僅周末相見，反而更能找到兩人的生活節奏。示意圖。（取材自小紅書）

有專家認為，「周末情侶」不應被過度浪漫化。示意圖。（取材自小紅書）