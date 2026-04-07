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大陸人瘋世足賽…黃牛票炒破83萬 是FIFA官方最高價2倍

世界日報／ 中國新聞組╱北京7日電
2026年世足賽即將開踢。(取材自X平台)
2026年世足賽即將開踢。(取材自X平台)

世界盃足球賽開踢還有兩個多月，中國國內的世界盃門票代購市場已一片熾烈，尤其決賽門票最高炒到18萬元（人民幣，以下同，約台幣83.6萬元），接近國際足球總會（FIFA）所公布最高等級票價的兩倍。

2026世界盃足球賽預定6月11日在美國、加拿大與墨西哥登場。據藍鯨新聞報導，透過正式管道買到世界盃門票有一定門檻，熱門場次票源更是一票難求，催生了中國國內的門票代購生意。

中國觀眾目前購買門票主要有三類管道：一是票務網站直接選購，二是透過二手交易平台向黃牛購票，三是在攜程等平台購買包含門票的旅行觀賽套餐。

在一家名為「世界觀體育」的票務網站上，從小組賽到半決賽、決賽，各階段比賽都可購買，票價從2000元到14萬元不等，並且隨著比賽熱度同步上漲。這家票務平台坦言，「平台價格確實高於FIFA官網，有的場次會高很多，有的高得不多，主要看行情和球迷熱度」。

二手交易平台上的票務商家報價則更高，部分商家透露，世界盃決賽門票最高售價已達18萬元，約為國際足球總會（FIFA）所公布最高等級票價的兩倍；即使是普通小組賽門票，價格也接近萬元。

報導說，中國國內目前暫無FIFA官方指定的票務分銷平台，第三方管道票價普遍高於官網，熱門場次溢價更是成倍增長。

許多球迷希望親眼見證阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)以及葡萄牙足球天王C羅(Cristiano Ronaldo)在世界盃的最後身影，此外，法國超級球星姆巴佩(Kylian Mbappé)的精湛球技，也吸引無數球迷的目光。這些因素都促使更多球迷願意花大錢購買門票，希望能親身參與這場足球盛宴。

世界盃也為中國賣家帶來出貨旺季，義烏金尊獎盃獎牌負責人透露，本屆世界盃的訂單增長明顯，線下銷量比上一屆世界盃增長30％，線上則增長了約60％。

義烏海關的統計數據顯示，2025年前七個月，義烏體育用品及設備出口總額達67.8億元，與前年同期相比增長16.8％；其中對美國、加拿大、墨西哥這三個世界盃主辦國的出口額為18.8億元。

中國國內的世界盃門票代購市場一片熾烈。（視頻截圖）
中國國內的世界盃門票代購市場一片熾烈。（視頻截圖）

中國國內的世界盃門票代購市場一片熾烈，決賽門票最高炒到18萬元人民幣。圖為在中國擁有高人氣的阿根廷足球巨星梅西。(美聯社)
中國國內的世界盃門票代購市場一片熾烈，決賽門票最高炒到18萬元人民幣。圖為在中國擁有高人氣的阿根廷足球巨星梅西。(美聯社)

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