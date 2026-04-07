節儉出事了！8旬翁吃隔夜雞蛋糕吐又拉…急性心衰險喪命

中國大陸一名82歲的李爺爺近日因食用隔夜雞蛋糕差點喪命，幸經武漢市東湖醫院心血管內科治療後已脫離危險，李爺爺回想起當時情況仍心有餘悸，「沒想到一塊捨不得丟的雞蛋糕，差點害我命都搭進去。」

根據陸媒《極目新聞》報導，李爺爺患有多年高血壓及心臟瓣膜疾病，體質本就偏弱。由於他一向節儉，認為食物就算放幾天，只要沒異味就能吃。他吃了已在常溫放置2天的雞蛋糕後，立即出現胸悶、氣短及嘔吐腹瀉等症狀，家人隨即將他送往醫院急診。

武漢市東湖醫院心血管內科副主任醫師許三雄表示，患者入院時已出現呼吸困難、心率異常加快及血壓波動，經檢查確診為急性心衰竭。許醫師指出，李爺爺心臟瓣膜功能較弱，加上雞蛋糕富含水分與蛋白質，常溫存放易滋生細菌，食用後腸道感染迅速引發全身炎症反應，同時嘔吐腹瀉造成脫水與電解質紊亂，加重心臟負荷，最終誘發急性心衰。

醫護團隊立即展開綜合治療，包括吸氧、心電監測、利尿劑減輕心臟壓力、抗感染藥物控制腸道細菌、補充水分及電解質，同時調整降壓藥劑量穩定血壓。經過細心治療與護理，李爺爺的胸悶、氣短和腹瀉已完全緩解，各項生命指標恢復正常，能正常進食與活動，精神狀態良好。

許醫師提醒，尤其是老年人及慢性病患者，甜點、剩菜或其他易變質食物即便冷藏，也不應超過24小時，食用前務必徹底加熱確認安全；若出現腹瀉、嘔吐或胸悶氣短等異常症狀，應立即就醫；家屬也應定期檢查家中食材，及時清理過期或變質食物，引導老人養成安全飲食習慣。

本站曾報導，許多人料理完成後，習慣將飯菜先放在餐桌上，等下一餐再吃，或放涼後才冰存，但這些日常行為其實暗藏食物中毒風險。營養師林俐岑提醒，預防食安可掌握原則：熱食恆熱，未立即食用應維持60℃以上；冷食恆冷，冷藏低於7℃、冷凍-18℃以下。此外，室溫約25℃時熟食勿放超過2小時；若氣溫逾32℃，建議1小時內冷藏，以降低細菌滋生風險。