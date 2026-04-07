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福建暴雨傳重大意外 長汀車輛墜橋釀5死
福建長汀發生一起汽車墜橋事故。4月6日晚，長汀縣新橋鎮一輛小型汽車墜入橋下河道，事故造成5人死亡。新橋鎮鎮政府方面表示，事故原因尚在調查中。
據濟南日報旗下「新黃河」報導，經多方核實發現，事故地點位於長汀縣新橋鎮鎮區西南角的汀寧橋上，橋下為汀江水。當地救援隊稱，事故發生後，他們有前往救援，橋一側的護欄被撞斷。
報導引述現場影像顯示，一輛小汽車一頭栽進河裡，河水水流湍急，當地救援使用吊車將小汽車緩緩吊起上岸，車輛車頭受損嚴重。此外，受損的橋為一座帶有廊道的多拱橋，橋一側的護欄被撞壞。
新橋鎮鎮政府方面表示，事故現場已經封閉，原因尚在調查中，後續縣里會發通報。
福建6日曾發布暴雨警報，三明、龍岩、福州、莆田的部分縣市有暴雨、局部大暴雨，其餘地區局部有暴雨，預計三明市清流縣、寧化縣，龍岩市長汀縣等局部地區地質災害氣象風險等級較高，地質災害發生的可能性較大，並提醒應加強對地質災害隱患點的監測和對高陡邊坡、易發泥石流的溝口等易發區的巡查和防範。
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