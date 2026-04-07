快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

福建暴雨傳重大意外 長汀車輛墜橋釀5死

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
4月6日晚，長汀縣新橋鎮一輛小型汽車墜入橋下河道，事故造成5人死亡。現場可見橋一側的護欄被撞斷。圖／取自新黃河
4月6日晚，長汀縣新橋鎮一輛小型汽車墜入橋下河道，事故造成5人死亡。現場可見橋一側的護欄被撞斷。圖／取自新黃河

福建長汀發生一起汽車墜橋事故。4月6日晚，長汀縣新橋鎮一輛小型汽車墜入橋下河道，事故造成5人死亡。新橋鎮鎮政府方面表示，事故原因尚在調查中。

據濟南日報旗下「新黃河」報導，經多方核實發現，事故地點位於長汀縣新橋鎮鎮區西南角的汀寧橋上，橋下為汀江水。當地救援隊稱，事故發生後，他們有前往救援，橋一側的護欄被撞斷。

報導引述現場影像顯示，一輛小汽車一頭栽進河裡，河水水流湍急，當地救援使用吊車將小汽車緩緩吊起上岸，車輛車頭受損嚴重。此外，受損的橋為一座帶有廊道的多拱橋，橋一側的護欄被撞壞。

新橋鎮鎮政府方面表示，事故現場已經封閉，原因尚在調查中，後續縣里會發通報。

福建6日曾發布暴雨警報，三明、龍岩、福州、莆田的部分縣市有暴雨、局部大暴雨，其餘地區局部有暴雨，預計三明市清流縣、寧化縣，龍岩市長汀縣等局部地區地質災害氣象風險等級較高，地質災害發生的可能性較大，並提醒應加強對地質災害隱患點的監測和對高陡邊坡、易發泥石流的溝口等易發區的巡查和防範。

報導引述現場影像顯示，一輛小汽車一頭栽進水流湍急的河裡。圖／取自新黃河
報導引述現場影像顯示，一輛小汽車一頭栽進水流湍急的河裡。圖／取自新黃河

暴雨 福建

延伸閱讀

國1嘉義段半聯結車爆胎翻落邊坡 拖吊排除一度回堵8公里傍晚通車

影／聯結車撞死行人軀幹斷裂臟器外露 撞擊瞬間曝光疑天雨打滑失控

影／清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

苗栗暴雨多處傳災情 台鐵一度中斷

相關新聞

中共中央政治局委員馬興瑞落馬 傳涉家族式腐敗

大陸官方日前發布中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港明報專欄指，馬興瑞恐涉「家族式腐敗」。

中日關係緊張之際…捨身護日籍母子 陸公布救人畫面

二○二四年六月廿四日，蘇州一名日籍母親和她三歲兒子在距離蘇州日本人外籍人員子女學校一公里處公車站等待校車時，一名大陸籍男子突然揮刀襲擊該母子，校車隨車人員胡友平見狀攔阻不幸犧牲。今年清明節前，中共政法委發布見義勇為影片，披露多起救人犧牲瞬間，包括胡友平生前最後畫面。

福建暴雨傳重大意外 長汀車輛墜橋釀5死

福建長汀發生一起汽車墜橋事故。4月6日晚，長汀縣新橋鎮一輛小型汽車墜入橋下河道，事故造成5人死亡。新橋鎮鎮政府方面表示，事故原因尚在調查中。

港鐵車廂驚見乘客攜帶壓縮氣體罐！員工教遇到危險物怎處理

依照港鐵相關規定，禁止攜帶危險物品進入站內範圍。有乘客在網路上發文並附上照片指出，在車廂內看到一名戴帽子的乘客攜帶壓縮氣體罐，引發網友熱議與驚訝，「這樣是不是隨時可能出事？」、「易燃氣體欸！如果剛好有人抽菸就糟了」。

天才少女全紅嬋體育生涯十字路 再戰奧運或急流勇退？

2024年巴黎奧運，時年17歲的全紅嬋以標誌性的「水花消失術」蟬聯跳水女子10公尺跳台金牌，成為大陸奧運史最年輕的三金王。但伴隨著金牌而來的，還有她體重控制、傷病困擾及「心理疲勞」的傳聞，這2年也缺席多項重大賽事，近日受訪時還淚訴「吃一點體重就會長」、「減肥減到感覺都快『嘎』了」，還希望網民不要再罵自己和家人朋友，這位「天才少女」顯已走到體壇生涯十字路口，她接下來可能會有、或者說能有哪些選擇？能再戰奧運還是改寫人生軌道？

大陸深江高鐵海底隧道掘進至113公尺 創世界最深紀錄

據央視新聞6日報導，連接廣東深圳與江門的深江鐵路珠江口海底隧道建設取得新進展，盾構機「深江1號」已掘進至水下113公尺，創下全球水下高鐵盾構隧道最深紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。