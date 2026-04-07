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79歲內地翁赴港探望兒子 行山遇暴雨失蹤2天後獲救
79歲內地老翁何成安4日與妻子在香港屯門行山期間失蹤，經過大批救援人員連日登山搜索，終於在6日下午於麥理浩徑關帝廟附近發現老翁，他仍然清醒，由直升機送往屯門醫院治理。
大公報報導，涉事夫婦為內地人士，今年1月19日赴港探望兒子，其間居於兒子的屯門寓所。4日早上8時二人前往麥理浩徑第十段行山，其間老翁感到疲倦，於是在一個涼亭休息，妻子則前往遠處看風景，打算稍後返回會合丈夫，但之後下起大雨，妻子為了避雨，加上迷路，到下午4時才返回涼亭，但老翁已不知所終，故她自行回家，最後由兒子報案。
救援人員6日早繼續在大棠集合上山搜救，並重點搜索佛祖廟、千島湖及清景台一帶，最後在關帝廟附近發現老翁的蹤影，將他送院。
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