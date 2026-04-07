港鐵車廂驚見乘客攜帶壓縮氣體罐！員工教遇到危險物怎處理

依照港鐵相關規定，禁止攜帶危險物品進入站內範圍。有乘客在網路上發文並附上照片指出，在車廂內看到一名戴帽子的乘客攜帶壓縮氣體罐，引發網友熱議與驚訝，「這樣是不是隨時可能出事？」、「易燃氣體欸！如果剛好有人抽菸就糟了」。

該貼文甚至引來港鐵一名風格像饒舌歌手的員工Hinson現身說明。他表示，如果看到乘客攜帶危險物品進入車站或車廂，可以先打電話通知車站人員；如果情況緊急，也可以按下車門上方的緊急通話器，直接通知列車駕駛。

Hinson坦言，「不可能同一時間用一雙眼睛盯著所有監視器畫面」，因此也希望乘客能一起幫忙通報與提供位置資訊，讓工作人員能盡快把違規乘客請出車站範圍。

該名乘客也在Threads上發文詢問，「捷運是不是修改規定，現在可以帶壓縮氣體罐進車廂了？」

捷運車廂內出現壓縮氣體罐

從照片中可見，一名戴著白色鴨舌帽的女乘客，雙腳間放著一個粉紅色的壓縮氣體罐，旁邊坐著不少乘客，但大家都在滑手機，似乎沒有注意到潛在危險。

網友驚呼：真的很危險

不少網友看到後紛紛表示，「超危險！」、「很多人真的缺乏安全意識」、「應該馬上按緊急通報、通知工作人員處理吧，也太可怕」，也有人猜測那可能是氦氣罐或冷媒罐。

也有網友推測氣體可能已經用完，危險性較低，但另一派人指出，「就算用完裡面還是會殘留一些氣體，之前回收場也發生過意外，所以為了安全還是不要帶上捷運比較好」。

港鐵員工Hinson教學：如何通報

Hinson表示，如果看到有人攜帶危險物品，可以打電話給同一條路線上的任一車站，由站務人員上車處理並請該乘客離開；如果情況緊急、可能危及他人安全，也可以直接使用車門上方的緊急通話器通知駕駛，並由下一站人員立即處理。

他也補充，雖然車站與車廂內都有監視器可即時監控與事後調查，但仍無法全面即時掌握所有狀況，因此仍需要乘客協助通報。

攜帶危險物進入捷運會有什麼處罰？

根據香港《危險品條例》，壓縮氣體被列為危險物品；而依港鐵附例規定，未經授權不得攜帶相關物品進入鐵路範圍。

若違規，最高可處港幣5,000元（約新台幣2萬元）罰款及6個月以下有期徒刑。

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文章授權轉載自《香港01》