中日關係緊張之際 捨身護日籍母子 陸公布救人畫面

二○二四年六月廿四日，蘇州一名日籍母親和她三歲兒子在距離蘇州日本人外籍人員子女學校一公里處公車站等待校車時，一名大陸籍男子突然揮刀襲擊該母子，校車隨車人員胡友平見狀攔阻不幸犧牲。今年清明節前，中共政法委發布見義勇為影片，披露多起救人犧牲瞬間，包括胡友平生前最後畫面。

在當前中日關係緊張之際，政法委公布胡友平生前畫面，並稱「胡友平以弱小身軀從背後死死抱住凶徒」，其欲傳達的訊息引發關注。

蘇州市公安局此前通報，該案發於當日下午四時，事件共造成一死二傷，死者即為大陸籍的胡友平，日籍母子二人受傷。警方當場逮捕五十二歲嫌犯周某，他於去年一月被蘇州市中級人民法院以危害公共安全罪判處死刑。法院指其因負債累累、生活失意而產生厭世與仇外情緒，進而犯罪。

大陸當局將此案定為「偶發事件」，但當年大陸曾發生多起外國人遇襲事件，引發國際社會對在陸外國人安全問題的關注。

針對胡友平英勇捨身救人，大陸外交部曾公開表示，胡友平體現了中國人民的善良和勇敢。日本駐陸大使館則於同年六月廿八日降半旗致哀，並發文表示，胡友平以一己之力保護無辜婦幼，其勇氣與善良值得致敬。二○二四年七月，胡友平被授予蘇州市見義勇為模範稱號，去年再獲「全國見義勇為英雄」稱號。為弘揚見義勇為精神，蘇州宣布設立「友平見義勇為基金」。