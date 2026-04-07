中共中央政治局委員馬興瑞落馬 傳涉家族式腐敗

大陸官方日前發布中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港明報專欄指，馬興瑞恐涉「家族式腐敗」。

文章指，馬興瑞職業生涯可分三階段：軍工、廣東、新疆。中共廿大閉幕不久，解放軍掀起反腐風暴，火箭軍與裝備系統最先出事，軍工央企也牽連其中，十一家副部級軍工集團負責人均被一網打盡。有「航天少帥」之稱、曾任中國航天科技集團總經理的馬興瑞，不少門生故舊均已落馬。外界猜測馬興瑞捲入軍工腐敗，大概八九不離十。

馬興瑞出身黑龍江雙鴨山礦工家庭，在廣東工作八年，曾任深圳市委書記、廣東省長。雙鴨山是靠近俄羅斯的邊境小城，與南粵隔萬里，但過去幾年卻特別親近。

明報稱，公開資料顯示，深圳市前海某金融控股集團等企業老闆，都曾奔赴雙鴨山，捐款數百萬元，尋求合作。疫情期間，這些粵企更是頻頻向雙鴨山捐贈醫療口罩等防疫物資。

從網上搜尋，東北網二○二○年二月四日確曾報導，「二月四日上午，深圳市寶能投資集團有限公司捐助的一萬個醫用口罩運抵雙鴨山市，用於支援新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作」。

據報居中協調的是「愛心企業家」馬興全。馬興全是雙鴨山市人大常委、北京展盈興業信息科技有限公司董事長，在當地經營地產、煤炭、市政、勞務、建築工程等。明報指，據悉，馬興全是馬興瑞弟弟，人稱「老五」，馬興瑞的妻子榮麗是他大學同窗，據稱在商界很活躍。將來馬興瑞罪狀如包括家族式腐敗，不令人意外。