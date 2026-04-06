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蘇州日僑學校2024年遇襲案 大陸首公布導護胡友平倒臥畫面

中央社／ 台北6日電

綜合共同社及中國媒體報導，中共中央政法委近日以清明節為名，在其微信公眾號首度公開2024年6月24日蘇州日本人學校遭歹徒持刀行兇後，校車女導護胡友平防止歹徒向學童行凶，反遭殺傷倒臥的畫面。她在2天後傷重不治離世。

中國官方至今仍堅稱，2024年6月及9月先後發生的蘇州、深圳日本人學校遇襲事件，均屬「偶發事件」。相形之下，中國官方對今年3月24日日本自衛隊官員持刀闖入中國駐日本大使館事件，則不斷強調「性質影響極其惡劣」，宣稱日本右翼思潮正對中日關係造成深刻影響。

報導提到，中共中央政法委公布的畫面顯示，當時胡友平已身受重傷倒臥，正由趕到的醫護人員急救中。畫面字幕則描述，「當尖刀向著稚子揮舞，胡友平以弱小身軀從背後死死抱住凶徒」，並指她「用生命為二十多名孩童，築起堅不可摧的安全屏障」。

2024年6月24日下午，來自安徽、在蘇州居住的失業男子周加勝在蘇州日本人學校附近，先向一對等候校車接送放學的日籍母子持刀行凶成傷，更上車繼續行凶，將挺身而出的胡友平刺殺身亡，震驚中日社會。周嫌隨後被捕，2025年1月23日被法院判處死刑，並在同年4月間被執行死刑。

胡友平身亡後，旅居中國的日本僑民及部分中國民眾紛紛表達追思，並有日本僑民有意捐款慰問家屬。但其家屬隨後發表聲明，指「不接受捐款捐物，也希望不再被打擾，只願逝者安息，家人們能盡早回歸平靜的生活」。

至於官方，案發後不久，蘇州市「見義勇為稱號評定工作小組」於2024年6月27日提請蘇州市政府追授胡友平「蘇州市見義勇為模範」稱號，並在同年7月2日正式追授。

2025年7月21日，中共中央政法委在第15屆「全國見義勇為英雄模範表彰大會」上，給予胡友平「全國見義勇為英雄」稱號。

深圳 日本 中日

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