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大陸昆明墓園在墓碑貼通知 向家屬催繳管理費引議

中央社／ 台北6日電

昨天清明節，中國雲南省昆明市一座墓園管理單位被發現在墓碑上張貼欠費通知，要求家屬在6個月內補繳管理費，否則將視為無主墓，管理單位有權逕行遷葬。家屬昨天將通知單拍片上傳後，今天成為中國網路熱搜榜首，引發熱議。

綜合極目新聞等中國媒體報導，一名位在昆明的中國網友5日上傳短片顯示，當天他前往昆明「金寶山藝術園林」墓園祭拜先人時，赫然發現墓碑被貼上一張欠費通知，讓他當場傻眼。

根據畫面，這張欠費通知提到，「您的親人使用位置管理費已欠費，您的聯繫方式發生變化，無法與您聯繫」。請及時洽園方「辦理續交管理費手續，如6個月內未交（繳）納管理費，根據『雲南省公墓管理規定』第20條護墓管理費條例執行」。

不過，這張欠費通知上並未像中國眾多正式公告及文件般，蓋上管理單位的公章。

報導指出，根據「雲南省公墓管理規定」，管理費由租用墓穴者一次性交納或分年度交納。分年度交納護墓管理費者若連續3年不交納，經公墓單位發函通知或登報公告，3個月內仍未交納者，對該墓穴作「無主墓」處理。

據報導，面對外界質疑向逝者家屬「貼條催繳」管理費，墓園工作人員表示，管理費主要用於綠化、清潔與安保，可選擇一次繳清或分期繳納。若欠繳，園方通常會先以電話聯繫家屬，「聯絡不上才會張貼通知」，後續補繳即可。

不少中國網友質疑，如今許多中青年人是獨生子且不婚，逝者很可能沒有後代，進而產生無人繳納墓園管理費的窘境。墓園工作人員對此回答，目前還沒遇過這種情況。

其他網友表示，貼條催繳的方式「太缺德」，畢竟死者為大，貼條除了「羞辱先人也羞辱後人」；也有人質疑，不能有更妥當的方式催繳嗎；但也有網友認為，短片拍攝者自己也有問題，欠費不繳對先人也是不敬。

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