大陸深江高鐵海底隧道掘進至113公尺 創世界最深紀錄

據央視新聞6日報導，連接廣東深圳與江門的深江鐵路珠江口海底隧道建設取得新進展，盾構機「深江1號」已掘進至水下113公尺，創下全球水下高鐵盾構隧道最深紀錄。

報導指出，該隧道已掘進4公里多，整體最深處達水下116公尺。由於水壓相當大，加上施工區域需穿越13種地層、5種複合地質及6條斷裂帶，工程條件複雜、施工難度高。

深江鐵路為大陸「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分，目前工程已進入攻堅階段。珠江口隧道為關鍵控制性工程，位於廣東東莞與廣州之間的珠江入海口，全長13.69公里，橫跨多個水道。

報導稱，施工方面，「深江1號」採用「邊挖邊拼」方式推進，在掘進同時完成隧道管片拼裝。直徑超過13公尺的隧道，每一環需由9片預製管片組成，有助提升施工效率。

盾構機在海底作業時，透過操控室系統即時監控掘進狀態，並結合定位系統隨時調整方向與角度，同時對泥漿流量與壓力等參數進行調控，以維持設備穩定運作。

報導進一步指出，深江鐵路正線全長116公里，建成後深圳與江門可望1小時內通達，中山北站至深圳機場僅需25分鐘，深圳與廣州南沙自貿片區之間也可實現半小時高鐵連通，粵港澳大灣區軌道交通網將進一步完善。