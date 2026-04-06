堅守800年的承諾 這個家族15代人接棒為南宋丞相守墓

什麼樣的承諾可以堅守800餘年？《封面新聞》報導，清明節前，4月3日清晨7點，96歲的宋克成拄著拐杖來到位於四川省眉山市仁壽縣虞丞鄉的「虞丞公墓」巡看，57歲的兒子宋建彬則沿著墓道清掃落葉。「虞丞公墓」是南宋丞相虞允文之墓，並非宋氏父子先人。宋克成與宋建彬分別是虞允文第13代和第14代守墓人。

宋氏父子每天清晨來到虞丞公墓整理，已成為數十年如一日的日常，宋氏家族為虞允文守墓更已延續800多年，至今未曾未斷，並確定將由第15代接班。

宋建彬說，「每天都要掃一圈、擦一遍，心裡才踏實。」守墓對宋家而言，不只是工作，更是祖訓與責任的延續。

報導稱，虞允文墓為一座高約3公尺、直徑約20公尺的圓形墓塚，依山而建。每逢清明，墓園都會湧入大量來自成都、眉山等地的學生與民眾前來掃墓、參訪。宋建彬說，僅3月31日就有13輛遊覽車進入墓園，多為研學團體。

宋氏守墓的故事始於一段君臣相惜、忠勇相報的歷史。宋高宗紹興31年（1161年），採石（今安徽馬鞍山市）爆發宋金水陸大戰。金國皇帝完顏亮遣兵60萬南下，意圖滅亡南宋，虞允文以文官之身挺身而出，指揮不到2萬宋軍迎戰，最終以少勝多，在採石江面擊敗金軍。

「虞允文去世後，宋孝宗感念其功，特賜20畝良田，命宋氏先祖世代守墓，不納稅、不抽丁，並留下祖訓：『宋氏不絕，守墓不止』。」96歲的宋克成提及這段歷史，仍能清楚說出細節。

宋克成回憶，家族世代居於墓旁，從小便承襲守墓責任。13歲時在母親要求下於父親遺像前立誓，從此留在墓地守護至今。

《封面新聞》指出，在沒有監控設備的年代，守墓更像是一場與危險的較量。宋克成記得，1999年5月一個夜晚，一群盜墓賊潛入墓地準備行竊，他與兒子宋建彬持手電筒、火銃與刀具衝出阻止，並朝天鳴槍示警，成功嚇退盜墓賊，其中1人遭當場制伏，其餘人員則在鄉政府通報後被警方逮捕。

當時47歲的宋建彬原在仁壽縣一家天然氣公司上班，每月收入約人民幣3,000至4,000元；返鄉守墓後，一年補助4,800元，打掃墓地每月工資約1,000多元。他表示，「我沒有猶豫過，這件事一定要做，宋家人做了幾百年，輪到我就要守。」

之後，宋建彬延續父親生活節奏，每天清晨清掃墓園，白天巡查看護，負責防火、防盜與環境維護，閒暇時從事農作補貼家用。

目前墓園已設置監控設備，守墓人白天可兼做零工維生，但仍需每日巡查。宋建彬說，自己幾乎未曾離開當地，「最遠就是到眉山市區，成都都沒去過。」

如今，宋家守墓傳承已規劃延續至下一代。宋建彬表示，女兒已答應未來接班，成為第15代守墓人，「等我老了做不動，她會回來繼續守護丞相墓。」