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中國大陸歷史名人墓湧現另類祭品 曹操墓前擺滿止痛藥

中央社／ 台北6日電
圖為廣東民眾前往寶林寺掃墓。 香港中通社
圖為廣東民眾前往寶林寺掃墓。 香港中通社

中國媒體報導，今年清明連假期間，中國出現年輕人前往歷史人物墓地獻上另類供品的風潮。像是位在河南安陽的曹操高陵遺址，不少年輕人依據史書記載曹操生前長年頭痛，紛紛獻上中國止痛及治感冒藥「布洛芬」，成為趣談。

除了曹操墓遺址被放滿止痛藥外，漢代名將霍去病墓前被放上了薯片及辣條；明代名相張居正墓前則被擺上痔瘡藥膏；北魏孝文帝墓前則有人擺上印有「漢化大使」4個字的錦旗。這些都是中國年輕人結合歷史、情感投射所擺放的另類供品。

綜合極目新聞報導及中國網路訊息，位在河南安陽曹操高陵遺址就地闢建的「曹操高陵遺址博物館」內，今年清明節前陸續湧現不少來自各地的中國年輕人，而且特地獻上了祭品，但並不是墓前常見的花果、香燭等物，而是滿滿的止痛感冒藥「布洛芬」及各種止痛藥。

除了獻上止痛藥，一些中國年輕人還製作了諸如「匡扶漢室，強魏有我」、「丞相放心，強魏有我」的標語，甚至還有印上「Make 大魏 Great Again」的錦旗。

鑑於史書記載，曹操生前長年罹患劇烈頭痛的「頭風病」，成為他高陵遺址博物館被擺滿止痛藥的原因。一些曾到場擺放「布洛芬」的網友，則在上傳照片時還寫道「丞相，1800年了，還頭疼嗎」、「當年要是有『布洛芬』，你就不會頭疼了」、「吃了藥，別喝酒啊」等。

據報導，除了曹操墓，像是位在河南洛陽北邙山的北魏孝文帝墓前，也出現另類祭品。由於北魏孝文帝在歷史上以推動鮮卑人漢化而聞名，祭品中有一樣是寫著「漢化大使」4個字的錦旗，另一樣則是寫著「最佳漢化組」的獎狀。

中國新聞週刊報導，張居正墓前的祭品中，就有年輕人擺上痔瘡藥膏，因為有野史記載，張居正是因為痔瘡手術元氣大傷而去世；而霍去病墓前的薯片和辣條，則是因為他23歲英年早逝，年輕人發現霍去病實是同年齡的人，因此猜想他應該也愛吃零食。

清明節 掃墓

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