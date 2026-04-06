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清明假期 大陸跨區流動預計達8.4億人次

中央社／ 台北6日電

今天是中國清明3天假期的最後一天，各地進入返程高峰，據中國交通運輸部，全國跨區域流動人員明顯增加，3天假期預計達8.4億人次，日均2.8億人次，較去年增長約6%。

央視新聞等陸媒報導了上述數據。中國全國鐵路今天預計載客2080萬人次，計劃加開旅客列車1369列。各地火車站湧現短途返程客流，鄭州、長春、武漢、西安等地加開臨時旅客列車。

公路方面，粵港澳大灣區和長三角地區高速公路的返程通行壓力較大。民航預計今天載客量達194萬人次，水路旅客量預計超過111萬人次。

中國交通運輸部表示，今年中國多地中小學春假與清明假期連休，親子遊、家庭遊出行旺盛，形成了涵蓋交通服務、文旅住宿、餐飲零售的全鏈條消費場景。清明假期首日，跨區域流動人員突破3億人次，比去年同期增長4.5%，其中鐵路、公路首日客運量都超過歷史同期峰值。

鄭州 武漢 壓力

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