清明連假收尾...陸跨區流動量估8.4億人次 長三角客流最集中

繼北京農村市集發生推土機隨機撞人致死案後，中國再傳無差別攻擊致人於死事件。遼寧省瀋陽市街頭4日有1名男子沿路隨機砍人造成傷亡，死亡人數目前眾說紛紜，有消息指四人，也有消息指六人，且有十餘人受傷；其中一名男子被砍頭身亡，倒臥路上。兇手則在犯案後，疑似跳樓身亡。

2026-04-06 14:28