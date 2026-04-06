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清明連假收尾...陸跨區流動量估8.4億人次 長三角客流最集中

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸交通運輸部數據顯示，清明連假期間全社會跨區域人員流動量預計達8.4億人次，日均約2.8億人次，年增約6%；其中首日突破3億人次，鐵路與公路客運量均創歷史同期新高。圖為南京南站進站大廳。（圖／取自澎湃新聞）
陸交通運輸部數據顯示，清明連假期間全社會跨區域人員流動量預計達8.4億人次，日均約2.8億人次，年增約6%；其中首日突破3億人次，鐵路與公路客運量均創歷史同期新高。圖為南京南站進站大廳。（圖／取自澎湃新聞）

據澎湃新聞6日報導，大陸清明連假進入尾聲，各地迎來返程高峰。陸交通運輸部數據顯示，3天清明假期全社會跨區域人員流動量預計達8.4億人次，日均約2.8億人次，年增約6%；其中假期首日突破3億人次，鐵路與公路客運量均創歷史同期新高。

報導稱，鐵路6日預計發送旅客約2,080萬人次，並加開列車1369列以應對返程需求。鄭州、長春、武漢、西安等地均加開臨時列車，同時透過動車組重聯及普速列車加掛車廂等方式提升運力。

公路方面，長三角與粵港澳大灣區返程壓力較大，主要集中在城市出入口、景區周邊及跨江跨海通道等路段。民航方面，當日預計運送旅客194萬人次，水路客運量則超過111萬人次。

交通運輸部表示，今年多地中小學春假與清明連假銜接，帶動親子遊與家庭出行需求升溫，並形成涵蓋交通、旅宿、餐飲及零售等多元消費場景。

另，長三角鐵路6日預計發送旅客425萬人次，成為大陸返程客流最集中的區域之一。截至4月5日，長三角鐵路已累計發送旅客近2,100萬人次，日均約350萬人次，客流持續處於高位；其中4月4日清明連假首日發送466萬人次，創單日歷史新高。

此外，昨（5）日長三角鐵路發送旅客345萬人次，較去年同期成長15.3%。為應對高峰客流，鐵路部門在既有增開班次基礎上，6日再加開223列列車，並安排369列動車組重聯運行、加掛97輛普速車廂，同時於夜間加開139列高鐵列車，以提升整體運輸能力。

鐵路部門表示，將持續透過「一日一圖」方式動態調整運力配置，即依客流變化靈活安排列車運行，並加強車站及列車疏導措施，確保返程旅客出行安全與順暢。

大陸 連假 武漢

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