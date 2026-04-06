聽新聞
0:00 / 0:00
清明連假收尾...陸跨區流動量估8.4億人次 長三角客流最集中
據澎湃新聞6日報導，大陸清明連假進入尾聲，各地迎來返程高峰。陸交通運輸部數據顯示，3天清明假期全社會跨區域人員流動量預計達8.4億人次，日均約2.8億人次，年增約6%；其中假期首日突破3億人次，鐵路與公路客運量均創歷史同期新高。
報導稱，鐵路6日預計發送旅客約2,080萬人次，並加開列車1369列以應對返程需求。鄭州、長春、武漢、西安等地均加開臨時列車，同時透過動車組重聯及普速列車加掛車廂等方式提升運力。
公路方面，長三角與粵港澳大灣區返程壓力較大，主要集中在城市出入口、景區周邊及跨江跨海通道等路段。民航方面，當日預計運送旅客194萬人次，水路客運量則超過111萬人次。
交通運輸部表示，今年多地中小學春假與清明連假銜接，帶動親子遊與家庭出行需求升溫，並形成涵蓋交通、旅宿、餐飲及零售等多元消費場景。
另，長三角鐵路6日預計發送旅客425萬人次，成為大陸返程客流最集中的區域之一。截至4月5日，長三角鐵路已累計發送旅客近2,100萬人次，日均約350萬人次，客流持續處於高位；其中4月4日清明連假首日發送466萬人次，創單日歷史新高。
此外，昨（5）日長三角鐵路發送旅客345萬人次，較去年同期成長15.3%。為應對高峰客流，鐵路部門在既有增開班次基礎上，6日再加開223列列車，並安排369列動車組重聯運行、加掛97輛普速車廂，同時於夜間加開139列高鐵列車，以提升整體運輸能力。
鐵路部門表示，將持續透過「一日一圖」方式動態調整運力配置，即依客流變化靈活安排列車運行，並加強車站及列車疏導措施，確保返程旅客出行安全與順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。