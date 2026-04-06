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CNA球星郭艾倫遭熟人詐走千萬元 2年薪水幾乎全沒了

世界日報／ 中國新聞組╱北京6日電
CBA明星球員郭艾倫（中）疑遭熟人詐走千萬元人民幣。（新華社資料照片）
CBA明星球員郭艾倫（中）疑遭熟人詐走千萬元人民幣。（新華社資料照片）

CBA明星球員郭艾倫及家人近日疑似遭遇涉案金額近千萬元(人民幣，以下同)的熟人詐騙案，嫌疑人以「投資入股」為名，誘導郭艾倫及家人轉帳後失聯，郭艾倫家屬已就該事件向公安機關報案。

新浪網報導，詐騙嫌疑人據稱是郭艾倫的好友，以投資入股名義誘導其轉帳近千萬元，轉帳後突然失聯，資金去向不明。郭艾倫家屬發現異常後，已向瀋陽公安機關報案，目前案件正式立案並處於偵辦階段。該事件迅速發酵，「郭艾倫被詐騙近千萬」相關話題登上微博熱搜榜第二位，引發球迷與媒體對運動員財務安全的深度討論。

郭艾倫在採訪中未公開回應此事，僅通過俱樂部發布簡短聲明：「尊重法律程序，配合調查」。

江西體育領域創作者「醉臥浮生」指出，此事發生正值郭艾倫左膝前十字韌帶斷裂的術後復健期，他在3月5日的比賽中受傷，雙重打擊對其情緒造成顯著影響。作為CBA的明星球員，郭艾倫雖然近年因傷病與年齡問題，導致他連續多個賽季提前賽季報銷，但他是CBA的頂薪球員，據知名評論員楊毅在節目中披露，廣州隊為其提供的年薪為600萬元，兩年合同總額1200萬元。這意味著，此次涉案金額接近其職業生涯合同總收入的80%，金額之高令人震驚。

媒體人「球圈趙探長」在社交平台發聲，直指此類案件並非孤例，「還記得我跟周琦、翟曉川聊過，很多球員不缺錢，但缺對資本運作的認知。對方不是騙你不懂球，是騙你不懂金融。」他指出，職業運動員因長期處於封閉訓練環境，缺乏金融風控意識，極易成為「熟人圈套」的目標。此類騙局往往以共同創業、股權激勵、體育基金等高大上名義包裝，利用球員的信任與社交光環實施精準收割。

郭艾倫是中國籃壇少有的「破圈」球員，擁有極為不俗的人氣，他有大量的商業代言，以及時常錄製綜藝節目，成為CBA最賺錢的球星之一。

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