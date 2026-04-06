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無差別砍人？瀋陽街頭傳6死10餘傷 兇手疑跳樓亡

世界日報／ 中國新聞組／北京6日電
2026年4月4日，遼寧省瀋陽市和平區太原街附近發生持刀砍人事件，造成重大傷亡。（視頻截圖）
2026年4月4日，遼寧省瀋陽市和平區太原街附近發生持刀砍人事件，造成重大傷亡。（視頻截圖）

繼北京農村市集發生推土機隨機撞人致死案後，中國再傳無差別攻擊致人於死事件。遼寧省瀋陽市街頭4日有1名男子沿路隨機砍人造成傷亡，死亡人數目前眾說紛紜，有消息指四人，也有消息指六人，且有十餘人受傷；其中一名男子被砍頭身亡，倒臥路上。兇手則在犯案後，疑似跳樓身亡。

中央政法委書記陳文清日前才在遼寧調研，並表示要堅持維權與維穩相統一，緊盯婚戀家庭、鄰里關係、山林土地等突出矛盾糾紛，嚴防發生極端案件。

到目前為止，瀋陽市官方並未對此事作任何公開通報及說明。同時，與此案有關的影像及文字描述，已在中國網路上被刪除殆盡。

中央社綜合網路訊息及港媒等報導，這一隨機殺人事件發生在瀋陽市南五馬路附近的「南京街第三小學」旁一座市場周邊。根據當地民眾拍攝、事後流傳到海外網路的影像顯示，這名行凶的男子不知何故，4日白天持刀沿著市場旁的馬路見人就砍，當場砍倒許多正在買菜的民眾。

網傳影像顯示，市場旁的馬路上，有無辜民眾倒臥在一處攤位前的血泊中。更有死者在街頭倒下，疑似頭顱已被斬下。而現場民眾見狀紛紛四散奔逃，一些目擊者則在遠處以手機拍下現場畫面，情況一片混亂。

有現場民眾表示，這名行凶男子沿路持刀奔跑隨機砍殺，距離長達100米，在砍倒多人後從一棟建築物高處墜下，據傳已經死亡。

根據現場影像及目擊者描述，事件發生後，多輛警車及救護車抵達現場維持秩序及運送死傷人員。但在官方封鎖消息且未公開說明下，死傷人數目前說法不一，有消息指四人，也有消息指六人，且有十餘人受傷。

北京市房山區3月29日發生大型推土機肆意衝撞市集後，北京各地多個大型市集近日紛紛以「升級改造」等名義宣布停市，至於當地官方至今同樣對此事隻字未提。

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2026年4月4日，遼寧省瀋陽市和平區太原街附近發生持刀砍人事件，造成重大傷亡。（視頻截圖）
2026年4月4日，遼寧省瀋陽市和平區太原街附近發生持刀砍人事件，造成重大傷亡。（視頻截圖）

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