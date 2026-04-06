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因雷雨取消 香港愉景灣獵蛋嘉年華拒退款挨轟

世界日報／ 香港新聞組／香港6日電
「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」4日因惡劣天氣，宣布取消室外沙灘獵蛋環節，且按參加條款不設退款或改期。（取材自活動官方網站）
「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」4日因惡劣天氣，宣布取消室外沙灘獵蛋環節，且按參加條款不設退款或改期。（取材自活動官方網站）

香港復活節親子活動「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」，4日因惡劣天氣，宣布取消室外沙灘獵蛋環節，且按參加條款不設退款或改期，引來不少家長不滿。不少人湧到社交平台聲討，其後主辦方在深夜「補鑊」，宣布向受影響人士送上禮物包、另額外送出一張愉景灣100元（港幣，下同，約 12.7美元）現金券，及三張免費單程船飛票，在月底於中環碼頭安排領取。

香港01報導，有家長表示，不滿主辦方過遲宣布取消，又認為補償方案不合理，「搭個車出去都要搭一個小時，我沒理由專程花時間去拿100元，還要專程去使用」。她又提到，黃金海岸的掘蛋活動4日遇上同樣情況，但卻獲改期舉行，感覺主辦方將天氣的風險全部轉嫁到消費者身上。

4日香港天氣不穩，天文台早上起先後發出黃色暴雨及雷暴警告信號，連帶戶外活動亦受到影響。在愉景灣舉行的「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」，4日早上在社交平台宣布，因天氣情況，當日多個時段的沙灘獵蛋環節要取消。

主辦方又指，根據報名時的條款及細則，所有取消之組別均不設改期及不設退款。帖文一出，隨即有不少家長留言表達不滿。有家長早已搭船到愉景灣，不滿主辦方過遲通知取消，亦有不少家長不滿主辦方不設延期安排。

參與下午1時15分場次的陳太太表示，因大會要求提早45分鐘到達，她於早上10時多已從大埔出發，需經歷三次轉車才可抵達愉景灣。不過，她直至12時多才得知活動取消。陳太太指，事前已告訴兒子4日要去掘蛋，「佢其實係極興奮」，但最終敗興而歸。她提到，門票每位小童298元，有家長帶兩位小朋友到場，即最終近600元全部「打水漂」。

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