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港片「給十九歲的我」參展義大利電影節 2主角反對公映

世界日報／ 香港新聞組／香港6日電
紀錄片「給十九歲的我」參展義大利電影節，傳已刪除阿聆戲分；圖為電影海報。（取材自臉書）
紀錄片「給十九歲的我」參展義大利電影節，傳已刪除阿聆戲分；圖為電影海報。（取材自臉書）

香港具爭議的英華女學校紀錄片「給十九歲的我」參展新一屆義大利烏甸尼遠東電影節，再掀風波，事件的主角王卓聆「阿聆」曾詢問是否已剪走她的部分，惟校方未有回應，重申不同意電影以任何形式公映。據悉，參展的版本已重新剪輯，剪掉阿聆的部分。

香港01報導，至於另一位主角「阿佘」表示，日前看新聞報導才知「給」正式參展，對此感到「嬲（生氣）及無奈」，據了解發行人方面正處理。至於其他參與者，均在事前回覆同意參展。

遠東電影節是歐洲最大規模的亞洲電影節，於4月24日至5月2日在義大利烏甸尼（Udine）劇院舉行，將放映76部影片。

根據電影節公布的片單，「給十九歲的我」以特別放映類別，入圍電影節「非競賽單元」，屆時電影會在電影節公映。包含導演張婉婷在內，執行導演郭偉倫等6位團隊成員將會出席電影節。媒體早前致電查詢，張婉婷稱「都是發行人做的，我不清楚」，指需時了解。

英華女學校前校長李石玉如於2011年委託校友張婉婷拍攝紀錄片「給十九歲的我」，該片為第41屆香港電影金像獎最佳電影得主。電影紀錄英華女學校舊校舍重建，再搬回重建新校的過程，並以6位千禧年代出生的學生為追訪對象，拍下她們的成長。

「給十九歲的我」原打算在校內放映並進行籌款，後於2022年9月起優先放映，再於2023年2月公映。上映後，有被拍攝的舊生指學校和製作方漠視其意願，將紀錄片公開上映；紀錄片部分片段更以偷拍手段拍攝。在一片爭議聲下，電影上映4天便急煞停。

當年紀錄片中一名參與拍攝的女生「阿聆」，在網上公開萬字文反對公映下，電影迅速下片，但在一片爭議聲中贏得「第41屆香港電影金像獎」最佳電影。

對於該電影將會在電影節期間進行特別放映，阿聆回覆媒體「Wave. 流行文化誌」，指得悉電影會再作重新放映後，便收到校方通知。她重申不同意電影以任何形式進行公開放映

香港文體旅局長羅淑佩4日在電視訪談中宣稱，香港的「創作土壤仍然肥沃」，但「創作者必須守法」。她還說，香港藝術創作者不必害怕創作空間不足，只要「對國安、法律條文了解深入」，便不用過分擔心。

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