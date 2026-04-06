快訊

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

香港月底禁電子菸 攜帶也違法

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

香港政府近日公布新階段控菸措施，自四月卅日起，無論是香港市民或旅客，不得在公共場所持有電子菸菸彈、菸油、加熱菸和草本菸，即使隨身攜帶也屬違法。

綜合港媒報導，香港政府宣布「二○二五年控菸法例（修訂）條例」將於四月卅日生效，新規適用範圍涵蓋公共場所、室內工作場所及交通工具，強調「管有」行為本身即構成違規，旨在堵塞過往僅限制使用與販售的漏洞。港府指出，此舉有助減少非法流通及使用情形，並進一步降低菸品對公共健康的影響。

在罰則方面，若在公共場所被查獲攜帶相關產品，執法人員可開出定額罰款三○○○港元（約台幣一二六○○元）；若持有數量較多，如超過五個菸彈、五毫升菸油或一○○支加熱菸，最高可處五萬港元（約台幣廿一萬元）罰款，並可判處最長六個月監禁。若當事人拒絕配合執法，罰款亦可能提高至一萬港元。

香港自二○二二年起已禁止另類吸菸產品的進口、製造及推廣，但當時仍允許個人攜帶未使用產品。隨著本次修法上路，「攜帶即違法」將正式納入規範，進一步強化既有禁令。

香港衛生署提醒，相關規定適用所有入境人士，並無旅客豁免。當局建議旅客入境前應主動清理隨身物品，若不慎攜帶相關產品，應在通關前於機場設置的棄置箱丟棄，以免觸法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

港府 香港 電子煙 香煙

延伸閱讀

兩岸快遞／大陸發布行動電源規範要求標註使用年限

戒菸就贏 警專生靠跑步擺脫菸癮

維護安全 北京全域控管無人機

香港蘋果日報3家公司被註銷登記 大樓遭港警查抄

相關新聞

中共政治局委員馬興瑞落馬 港媒指恐涉「家族式腐敗」

大陸上周五（3日）晚間公告，中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。香港明報《中國透視》專欄指出，馬興瑞恐涉及「家族式腐敗」。

香港月底禁電子菸 攜帶也違法

香港政府近日公布新階段控菸措施，自四月卅日起，無論是香港市民或旅客，不得在公共場所持有電子菸菸彈、菸油、加熱菸和草本菸，即使隨身攜帶也屬違法。

馬興瑞落馬 分析：或涉軍工反貪和家族式腐敗

中共中央政治局委員馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，有港媒透露，馬興瑞出事，可能與軍工反腐和家族式腐敗有關

中國秀傳說中武器 電磁槍威力巨大 「未來戰超級利器」

中國解放軍近來不藏了，大方公開播出多種最新船艦及武器裝備畫面「秀肌肉」，3日再曝光「傳說中」由中國自主研製的最新一代電磁槍。最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點，「是解放軍改變未來戰爭的超級武器」。

共軍四川艦裝載電磁彈射器 專家：戰時可成「副航艦」

中共解放軍海軍新型艦艇建造進程近來持續推進，具備電磁彈射能力的兩棲攻擊艦「四川艦」近期再受關注。陸媒引述大陸軍事專家表示，該艦不僅在技術上採用多項新設計，亦被定位為戰時可編入航艦編隊的「常務副航母」。

風險高／中7日再從以撤僑 通過埃及塔巴口岸轉移撤離

中國駐以色列大使館4日發布公告，7日將再組織一批在以中國大陸公民，通過埃及塔巴口岸轉移撤離，請在以公民特別是身處高風險地區的公民及時掃描後附二維碼登記個人資訊，並做好有關準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。