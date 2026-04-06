千萬人民幣物資…韓紅返什邡 捐愛不斷線

三月廿八日，韓紅愛心．援助什邡公益行動捐贈暨回訪活動在四川德陽什邡市舉行。

二〇〇八年汶川地震中，什邡市龍居小學（現湔氐小學）受損嚴重，在社會各界的關心支持下，學校於二〇一〇年完成重建，大陸著名歌手韓紅受聘為首任名譽校長。此次回訪，韓紅基金會在湔氐小學開展了「童伴小屋」健康嘉年華、急救先鋒進校園和曜日之光視力篩查活動，韓紅女士作為「大朋友」，陪伴三百餘名孩子度過了一段歡樂的時光。

在當天上午舉行的啟動儀式上，汶川地震發生時就讀於龍居小學的學生徐詩淼、陳滏山、趙燦琳講述了自己的成長故事，感謝社會各界的關愛和守護。韓紅基金會向什邡捐贈了總價值一千餘萬元人民幣的醫療物資及服務，包括四輛救護車、一百廿七個鄉村醫生巡診包，為十七名基層醫護人員提供三個月專科培訓，以及捐建一所復明中心。

「希望，就在當下最好的時代裡。相信你們一定能把書念得更好，祝福老師、同學們開心生活、向陽而生。」韓紅表示，將持續關注什邡基層醫療的建設與發展，並為此貢獻力量。