快訊

重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦止戰計畫 可能6日生效

1個多月就通過審查！世界動物衛生組織核可 我今起恢復非洲豬瘟非疫區

高雄春捲中毒案爆134人送醫 檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

千萬人民幣物資…韓紅返什邡 捐愛不斷線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸歌手韓紅（左）為學生演示急救術。本報德陽傳真
大陸歌手韓紅（左）為學生演示急救術。本報德陽傳真

三月廿八日，韓紅愛心．援助什邡公益行動捐贈暨回訪活動在四川德陽什邡市舉行。

二〇〇八年汶川地震中，什邡市龍居小學（現湔氐小學）受損嚴重，在社會各界的關心支持下，學校於二〇一〇年完成重建，大陸著名歌手韓紅受聘為首任名譽校長。此次回訪，韓紅基金會在湔氐小學開展了「童伴小屋」健康嘉年華、急救先鋒進校園和曜日之光視力篩查活動，韓紅女士作為「大朋友」，陪伴三百餘名孩子度過了一段歡樂的時光。

在當天上午舉行的啟動儀式上，汶川地震發生時就讀於龍居小學的學生徐詩淼、陳滏山、趙燦琳講述了自己的成長故事，感謝社會各界的關愛和守護。韓紅基金會向什邡捐贈了總價值一千餘萬元人民幣的醫療物資及服務，包括四輛救護車、一百廿七個鄉村醫生巡診包，為十七名基層醫護人員提供三個月專科培訓，以及捐建一所復明中心。

「希望，就在當下最好的時代裡。相信你們一定能把書念得更好，祝福老師、同學們開心生活、向陽而生。」韓紅表示，將持續關注什邡基層醫療的建設與發展，並為此貢獻力量。

人民幣 地震 大陸

延伸閱讀

香港課後託管撤限額 逾200小學提供上萬名額 勞工界倡加時

常如山打造「愛爾麗5號」救難船今捐贈澎湖救難協會

Uber Eats兒童節前夕送愛　物資送達17家育幼院

相關新聞

陸球星郭艾倫疑遭熟人詐騙數千萬元 警方已立案

據《21經濟網》6日報導，大陸籃球運動員郭艾倫近日傳出疑似遭遇熟人詐騙，涉案金額近人民幣1,000萬元（約合新台幣4,600萬元）。郭艾倫及其家人已向公安機關報案，相關案件目前已立案調查。

清明連假收尾...陸跨區流動量估8.4億人次 長三角客流最集中

據澎湃新聞6日報導，大陸清明連假進入尾聲，各地迎來返程高峰。陸交通運輸部數據顯示，3天清明假期全社會跨區域人員流動量預計達8.4億人次，日均約2.8億人次，年增約6%；其中假期首日突破3億人次，鐵路與公路客運量均創歷史同期新高。

無差別砍人？瀋陽街頭傳6死10餘傷 兇手疑跳樓亡

繼北京農村市集發生推土機隨機撞人致死案後，中國再傳無差別攻擊致人於死事件。遼寧省瀋陽市街頭4日有1名男子沿路隨機砍人造成傷亡，死亡人數目前眾說紛紜，有消息指四人，也有消息指六人，且有十餘人受傷；其中一名男子被砍頭身亡，倒臥路上。兇手則在犯案後，疑似跳樓身亡。

CNA球星郭艾倫遭熟人詐走千萬元 2年薪水幾乎全沒了

CBA明星球員郭艾倫及家人近日疑似遭遇涉案金額近千萬元(人民幣，以下同)的熟人詐騙案，嫌疑人以「投資入股」為名，誘導郭艾倫及家人轉帳後失聯，郭艾倫家屬已就該事件向公安機關報案。

港片「給十九歲的我」參展義大利電影節 2主角反對公映

香港具爭議的英華女學校紀錄片「給十九歲的我」參展新一屆義大利烏甸尼遠東電影節，再掀風波，事件的主角王卓聆「阿聆」曾詢問是否已剪走她的部分，惟校方未有回應，重申不同意電影以任何形式公映。據悉，參展的版本已重新剪輯，剪掉阿聆的部分。

因雷雨取消 香港愉景灣獵蛋嘉年華拒退款挨轟

香港復活節親子活動「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」，4日因惡劣天氣，宣布取消室外沙灘獵蛋環節，且按參加條款不設退款或改期，引來不少家長不滿。不少人湧到社交平台聲討，其後主辦方在深夜「補鑊」，宣布向受影響人士送上禮物包、另額外送出一張愉景灣100元（港幣，下同，約 12.7美元）現金券，及三張免費單程船飛票，在月底於中環碼頭安排領取。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。