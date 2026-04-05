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港文旅局長：香港創作土壤仍肥沃 但必須守法

中央社／ 台北5日電

香港文化體育及旅遊局長羅淑佩今天在電視節目訪談中宣稱，香港的「創作土壤仍然肥沃」，但「創作者必須守法」。她還說，香港藝術創作者不必害怕創作空間不足，只要「對國安、法律條文了解深入」，便不用過分擔心。

綜合香港01和星島網報導，羅淑佩是在香港無綫電視（TVB）時事訪談節目「講清講楚」接受訪談時，作上述表示。

根據報導，羅淑佩表示，隨著「國家安全教育日」在香港推行多年，香港社會應時刻保持警惕，並期望「國家安全意識」能融入日常生活，讓「界線」更容易拿捏。

羅淑佩宣稱，藝術創作者不必害怕創作空間不足，或是輕易觸碰到「法律地雷」。只要對國安、法律條文了解深入便不用過分擔心。「香港創作的土壤仍是肥沃」，但「創作者必須守法」。

她並針對外界擔心，創作者一旦被當局視為「軟對抗」，恐將無法在香港繼續創作說，若創作者「由心而發地尊重並保護」國家安全，在此共識下溝通將暢順許多。

針對藝術創作者如何讓當局了解，自己具有「由心而發地尊重並保護」國家安全的共識，羅淑佩說，（當局）可以「聽其言，觀其行」，創作者可在不同空間與平台表達想法，進而「令大家對他有信心」。

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