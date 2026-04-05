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「一個人長期不工作」會怎樣？蜜月期到崩潰期分3個階段

香港01／ 撰文：賈桂琳
不少人嚮往不用上班的生活，不過，將長期待業不等於輕鬆自由，反而暗藏不少風險。圖／AI生成
不少人嚮往不用上班的生活，不過，將長期待業不等於輕鬆自由，反而暗藏不少風險。圖／AI生成

不少人嚮往不用上班的生活，不過，將長期待業不等於輕鬆自由，反而暗藏不少風險。大陸年輕人「趟平」的現象不容忽視，而近日「如果一個人長期不工作」的話題登上微博熱搜，其中1條熱傳短片精準地分析了經歷長期待業者的3種心態，由享受到崩潰到重生，才發現長期不工作並不輕鬆，並介紹3種方法可以重拾自信，愉快地重投職場

長期不工作的3個真實狀態

網上熱傳的影片探討了長期不工作的真實狀態，並將其分為3個階段，分別是：

１.輕鬆自由的「蜜月期」：擺脫職場約束，享受悠閒時光

２.焦慮迷茫的「崩潰期」：長期失去穩定收入與生活規律，與周圍人的忙碌形成反差，心態失衡

３.重拾方向的「重生期」：極少數人能進入該階段，恢復自律、建立人生新目標

該影片指出，上班帶來的約束其實掌握了生活節奏，一旦失去這種約束、節奏被打亂，不少人逐漸作息紊亂、缺乏動力，看到別人創造價值，自己卻停滯不前，這種極大的心理落差會不斷消耗自信心，造成嚴重的精神消耗。

網友：真正可怕的不是長期待業 而是失控與內耗

不少網友認為長時間不用上班窩在家中，真正崩潰的不是「失業」本身，而是「零收入」與「不再自律」的雙重打擊，長期的精神消耗會抽乾一個人的能量、打亂生活節奏、讓人失去方向，越來越提不起精神。

重新振作從小事做起

長期不工作不等於人生徹底頹廢，想要擺脫低潮狀態，回歸正常的生活，綜合各方專家建議，重新振作不必急於求成，可先從恢復生活秩序開始：

１.調整作息：美國心理學會APA指出，睡眠時間長短對心理健康至關重要，先恢復作息，再談人生規劃，生理正常情緒才會好轉

２.心理調整：美國心理學家馬丁·塞利格曼（Martin Seligman）提出「習得性無助」理論，指我們應該停止自我攻擊，減少因失業帶的自我否定

３.建立成就感：來自於Ｂ▪Ｊ▪福格（B▪Ｊ▪Fogg）的「微習慣／福格行為模式」，每天做5分鐘正事，不求完美，只要開始就算成功，循序漸進，動起來，動力自然就來了

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文章授權轉載自《香港01》

職場 大陸

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