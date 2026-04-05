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AI短劇「撞臉」易烊千璽 工作室回應：已委託律師維權

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
多部AI生成短劇被指未經授權「撞臉」易烊千璽並用於商業變現，引發侵權爭議。（界面新聞）
多部AI生成短劇被指未經授權「撞臉」易烊千璽並用於商業變現，引發侵權爭議。（界面新聞）

近日多部AI生成短劇被指未經授權「撞臉」易烊千璽並用於商業變現，引發侵權爭議。易烊千璽工作室4月5日發聲明指出，相關劇集擅自使用其肖像及聲音進行AI合成，藝人未曾參演相關劇集，亦未授權，已委託律師啟動維權。涉事紅果短劇平台相關內容目前已下架。

工作室表示，近期發現部分網路平台傳播未經授權生成的AI劇集，製作方透過深度合成技術使用易烊千璽肖像及聲音，已構成侵權，並強調任何傳播相關內容的行為亦可能涉及侵權，將持續進行證據保全與訴訟評估。

界面新聞報導，紅果短劇平台上多部AI短劇遭網友質疑盜用藝人形象與聲音。其中，《午夜公車：她捉詭超兇的！》中出現與易烊千璽外貌與聲音高度相似的角色，熱度接近4000萬；另一部《騙我投個好胎？行，你們別後悔》熱度更接近7500萬，引發大量網友標註工作室要求維權。

報導稱，上述短劇已無法在紅果平台搜尋。平台客服回應稱，相關劇集下架可能涉及版權或內容調整，具體細節暫時查不到。

報導指出，近期AI短劇侵權爭議持續延燒。3月底，漢服博主「白菜漢服妝造」亦指控短劇《桃花簪》未經授權使用其照片進行AI合成，塑造成負面角色。紅果短劇隨後公告，認定涉事作品違反內容合規規定，已全面下架並暫停出品方上傳權限15天。

此外，包括肖戰、楊紫、迪麗熱巴等藝人過去亦曾遭AI「換臉」侵權。中國廣播電視社會組織聯合會演員委員會日前發聲明強調，未經書面授權擅自使用、合成、傳播演藝人員肖像與聲音，均屬侵權行為，即便標註「非商用」亦不構成免責理由。

據澎湃新聞報導，北京市康達律師事務所合夥人羅娟表示，濫用AI換臉與聲音克隆，主要涉及《民法典》有關肖像權與名譽權規範，未經同意商用他人肖像與聲音，已構成侵權。

易烊千璽工作室4月5日發聲明指出，相關劇集擅自使用其肖像及聲音進行AI合成，藝人未曾參演，亦未授權，已委託律師啟動維權。（截自易烊千璽工作室微博）
易烊千璽工作室4月5日發聲明指出，相關劇集擅自使用其肖像及聲音進行AI合成，藝人未曾參演，亦未授權，已委託律師啟動維權。（截自易烊千璽工作室微博）

圖為字節跳動旗下免費短劇App「紅果短劇」。（視覺中國）
圖為字節跳動旗下免費短劇App「紅果短劇」。（視覺中國）

易烊千璽

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