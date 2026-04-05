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香港人散發「特殊怪味」！網揭4原因爆共鳴：真的很香

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸社交平台小紅書近日瘋傳，多名大陸旅客發布影片表示來香港旅遊時，乘港鐵行商場都嗅到香港人身上散發1種「特殊怪味」。圖／AI生成
大陸社交平台小紅書近日瘋傳，多名大陸旅客發布影片表示來香港旅遊時，乘港鐵行商場都嗅到香港人身上散發1種「特殊怪味」。圖／AI生成

香港人身上有「特殊怪味」？大陸社交平台小紅書近日瘋傳，多名大陸旅客發布影片表示來香港旅遊時，乘港鐵行商場都嗅到香港人身上散發1種「特殊怪味」，疑惑這種「怪味」從何而來，「像是爽身粉混着淡淡奶香，跟香港味完全不同，難道說香港名字裡帶香真是有原因」？

貼文引來大陸網友共鳴，大部分網友都指出是洗衣服的「衣物柔順劑」味道。也有大陸網友對香港好感增加，「去過香港，城市和人都沒有異味，很乾淨的城市，人也很有禮貌，喜歡香港」。

這是香港人獨有氣味？多名大陸女生於小紅書發布影片，指在香港旅遊時發現香港人身上有1種「特殊怪味」。

小紅書熱議香港人散發「特殊怪味」：坐港鐵、逛商場都聞到

其中1名大陸女生表示，很多大陸朋友從香港回來都好奇，坐港鐵、逛商場，甚至街邊路過都嗅到香港人身上有股「特殊的味道」，「香港人身上居然有特殊怪味，到底哪來的。像是爽身粉混著淡淡奶香，跟香港味完全不同，難道說香港名字裡帶香真是有原因的？」。

列香港人散發「特殊怪味」4原因

原PO之後分析香港人這種「特殊味道」4個原因，包括用「香氛沐浴露」、「香氛洗衣凝珠」、「狂加柔順劑」，以及「樟腦丸入味」，「有人說，香港朋友特別在意身上有沒有味道，早晚沖涼必須用香氛沐浴露搓澡，碰上悶熱天氣，簡直要把自己淹進香味裡。也有人說是香氛洗衣凝珠的功勞，畢竟香港又潮（濕）又熱，衣服全靠烘乾機，在家洗衣服都愛狂加柔順劑和留香珠，整的全城衣服都是同款香味，還有人猜，是不是樟腦丸或香水煙入味了」。

原PO最後問其他網友，「你們去香港有沒有捕捉到這種港味」？

網友揭原因爆共鳴：是柔順劑的味道

「香港人的特殊味道」引起大陸網友共鳴，大部分網友都指出是洗衣服的「衣物柔順劑」等味道，「是柔順劑的味道」、「港人洗澡多」、「洗衣液，正常味道」、「是洗衣液、洗衣香珠加柔順劑，洗出來的衣服真的很香，我每次回大陸，朋友都問我怎麼那麼香」、「我表侄女也是，送一些舊衣服給他們，她說香港表姨的衣服有陣香味，之後才知道原來他們不用柔順劑」。

有大陸網友對香港好感增加，「去過香港，城市和人都沒有異味，很乾淨的城市，人也很有禮貌，喜歡香港」。不過也有香港網友直言，「自己是香港人，不覺得有何味道」。

另有網友不認同香港人身上有香味，「不覺得香港人身上有香味！只發現夏天一到，身邊很多人身上有臭味，問題是比已前多很多」。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 小紅書 大陸

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