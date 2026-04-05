大陸5學生假學歷讀南韓湖南大學遭勒令出境 打官司抵抗

韓國湖南大學110餘名中國籍留學生被發現偽造美國大學學位矇混入學，事發後被勒令離開韓國。韓聯社今天報導，其中有5人不但拒絕離境，還提起行政訴訟，指控韓國相關入出境部門勒令出境做法不當，但遭地方法院駁回。然而，這5名中國留學生仍不死心，繼續向高等法院提出抗告。

報導指出，韓國法務部先前發現，透過國際交流計畫進入韓國湖南大學就讀的112名中國籍留學生，所提交的美國大學學位證均屬偽造。2025年底，這些學生已被校方強制休學，並被勒令離境。

報導說，韓國法務部此後擴大調查範圍，發現另外5名2025年9月透過同一交流計畫，以插班方式進入湖南大學就讀的中國籍留學生，也涉及偽造學歷。

報導指出，這5名中國籍留學生的居留許可，因此被學校所在地的韓國光州「出入境外國人事務所」（入出境管理單位）註銷，並勒令出境。5人為此提起行政訴訟，要求該所撤回註銷居留許可及勒令出境的裁定。

報導提到，這5名中國籍留學生已在海外其他大學完成3年教育課程，透過上述交流計畫，只要再於湖南大學攻讀1年課程便可取得學士學位。

這5名中國籍留學生宣稱，他們有「認真修讀」有關大學的線上教學課程，所持學位證書並獲得美國管轄地政府簽發的認證。5人還說，他們難以對「權威的國際性認證」再進行驗證，但他們是透過「可靠的留學仲介」，辦理轉入湖南大學的手續。

根據報導，在這5名中國籍留學生提出抗告後，當地高等法院預定6月11日開庭審理。