快訊

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

影／午休睡了5小時被領導警告 陸女：就得讓他知道便宜沒好貨

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中小學相當重視午睡，浙江湖州一所小學早前全面改採可折疊式課桌椅，讓學生午休時可以「躺著睡」。（新華社）
大陸中小學相當重視午睡，浙江湖州一所小學早前全面改採可折疊式課桌椅，讓學生午休時可以「躺著睡」。（新華社）

大陸媒體報導，河南一女子上網上發布影片稱，她上班時午休連睡了5個小時，結果被領導警告「午睡再睡5個小時就讓我滾蛋」。女子對著鏡頭委屈哭訴：「我就不滾蛋！我就得讓他知道便宜沒好貨！」

影片上網後引發不少網友熱議，有人問：「你現在哭是因為起床氣嗎？」還有網友說，「讓你『睡一下』午覺，不是睡『一下午覺』」。也有網友安慰她，至少同事都沒有打擾你。另有網友提醒她，還是要記得設鬧鐘，免得錯過下班時間。有網友則提醒她，「便宜沒好貨」好像不是這樣用。

對此，山東《海報新聞》微博還專門做了網路調查，到底大陸民眾午休一般都睡多久？多數網友（44.3％）選「半小時」，但也有近一成網友選「2小時」。

和台灣一樣，不少大陸民眾也有睡午覺習慣。《海報新聞》引述北京首都醫科大學附屬北京朝陽醫院睡眠呼吸中心主任醫師郭兮恒說法指出，有研究顯示，午睡時間如果超過1小時，全因死亡風險可以增加30%，心血管疾病風險可以增加34％。

郭兮恒表示，最新研究表明，最佳睡眠時間為7小時，如果午睡時間小於60分鐘，不會增加心血管病的風險；如果午睡時間小於30分鐘到45分鐘，則有可能會改善夜間睡眠不足的人的心臟健康情況。

大陸《健康時報》早前也曾報導，最佳午睡時長為30分鐘以內。報導稱，午睡的關鍵在於「適度」，避免過長的午睡時間，以免對夜間睡眠造成干擾，同時又能在白天適當地恢復精力。如果習慣午睡，不妨設個鬧鐘，試著把時間控制在15到30分鐘，讓午睡成為真正的「充電器」，而不是健康的「隱形殺手」。

大陸

延伸閱讀

新北巷弄驚見「5顆女人頭」排排站 真相曝光網笑：在地5姊妹

北捷上廁所也有限時？女客見1告示超焦慮 網揭真實經驗：超緊張

相關新聞

千萬人民幣物資…韓紅返什邡 捐愛不斷線

三月廿八日，韓紅愛心．援助什邡公益行動捐贈暨回訪活動在四川德陽什邡市舉行。

護蘇州日籍母子遭刺身亡 陸公布胡友平救人瞬間畫面

2024年6月24日16時許，蘇州一名日籍母親和她3歲的兒子在距離蘇州日本人外籍人員子女學校1公里處公車站等待校車時，一名中國籍男子突然揮刀襲擊該母子，校車隨車人員胡友平見狀出面攔阻不幸犧牲。今年清明節前，中共中央政法委發布見義勇為相關影片，披露多起救人犧牲瞬間，其中就包括胡友平生前最後畫面。

幫窮人還是割韭菜？張雪峰猝逝 揭陸升學體制病灶

大陸「網紅名師」張雪峰日前因跑步心臟病猝然離世，享年41歲。這位出身大陸東北下崗的貧困家庭，到考上211大學，再成為4000多萬粉絲的「志願填報導師」，生前關聯企業共11家（2家已註銷）、身價估逾8億（人民幣，單位下同），他的教育事業帝國如何造成？又反映了大陸教育與社會的什麼問題。

「一個人長期不工作」會怎樣？蜜月期到崩潰期分3個階段

長期不工作可能導致心理健康問題，經歷「蜜月期」後，許多人漸進入焦慮的「崩潰期」。專家建議，透過調整作息、心理調整及建立成就感來重拾自信，回歸正常生活。

香港人散發「特殊怪味」！網揭4原因爆共鳴：真的很香

內地網民在小紅書熱議香港人身上散發「特殊怪味」，主因被懷疑為洗衣柔順劑或香氛產品...

AI短劇「撞臉」易烊千璽 工作室回應：已委託律師維權

近日多部AI生成短劇被指未經授權「撞臉」易烊千璽並用於商業變現，引發侵權爭議。易烊千璽工作室4月5日發聲明指出，相關劇集擅自使用其肖像及聲音進行AI合成，藝人未曾參演相關劇集，亦未授權，已委託律師啟動維權。涉事紅果短劇平台相關內容目前已下架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。