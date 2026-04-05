影／午休睡了5小時被領導警告 陸女：就得讓他知道便宜沒好貨

據大陸媒體報導，河南一女子上網上發布影片稱，她上班時午休連睡了5個小時，結果被領導警告「午睡再睡5個小時就讓我滾蛋」。女子對著鏡頭委屈哭訴：「我就不滾蛋！我就得讓他知道便宜沒好貨！」

影片上網後引發不少網友熱議，有人問：「你現在哭是因為起床氣嗎？」還有網友說，「讓你『睡一下』午覺，不是睡『一下午覺』」。也有網友安慰她，至少同事都沒有打擾你。另有網友提醒她，還是要記得設鬧鐘，免得錯過下班時間。有網友則提醒她，「便宜沒好貨」好像不是這樣用。

對此，山東《海報新聞》微博還專門做了網路調查，到底大陸民眾午休一般都睡多久？多數網友（44.3％）選「半小時」，但也有近一成網友選「2小時」。

和台灣一樣，不少大陸民眾也有睡午覺習慣。《海報新聞》引述北京首都醫科大學附屬北京朝陽醫院睡眠呼吸中心主任醫師郭兮恒說法指出，有研究顯示，午睡時間如果超過1小時，全因死亡風險可以增加30%，心血管疾病風險可以增加34％。

郭兮恒表示，最新研究表明，最佳睡眠時間為7小時，如果午睡時間小於60分鐘，不會增加心血管病的風險；如果午睡時間小於30分鐘到45分鐘，則有可能會改善夜間睡眠不足的人的心臟健康情況。

大陸《健康時報》早前也曾報導，最佳午睡時長為30分鐘以內。報導稱，午睡的關鍵在於「適度」，避免過長的午睡時間，以免對夜間睡眠造成干擾，同時又能在白天適當地恢復精力。如果習慣午睡，不妨設個鬧鐘，試著把時間控制在15到30分鐘，讓午睡成為真正的「充電器」，而不是健康的「隱形殺手」。