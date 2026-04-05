中國鐵路4日總運量2212萬人次 創清明假期歷史新高

中國國家鐵路集團今天表示，中國全國鐵路系統昨天共載運旅客2212.3萬人次，創下清明假期運輸單日旅客運量歷史新高。該集團認為，今年中國清明連假與部分學校的春假重疊，相關出行需求旺盛，是運量創新高的主因。

中國今年的清明節連假為4月4日至6日共3天。另外，為提振消費，中國多地政府近年研擬推行「春秋假」，在春季和秋季學期（下學期和上學期）中，為中小學生增設有別於寒暑假的短假期。

新華社報導，中國國家鐵路集團分析，今年中國清明假期與部分學校的春假重疊，使得探親、祭祖、踏青、旅遊、研學等出行的需求旺盛，推升全國鐵路客運保持高運量。

根據報導，中國各地鐵路部門在清明連假期間，紛紛開闢旅遊列車和主題列車，方便旅客「坐著火車遊中國」，打造文旅消費新場景，激發假日經濟新動能，也是推升運量的原因。

報導提到，進入今天清明連假第2天，中國全國鐵路預計發送旅客1470萬人次，計劃加開旅客列車768列。

從車票預售情況看，今天的熱門出發城市依序為北京、上海、杭州、廣州、成都、南京、武漢、重慶、深圳、西安等地；熱門目的地城市則為成都、上海、廣州、北京、杭州、深圳、南京、武漢、蘇州、鄭州等地。