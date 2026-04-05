清明前中國多校祭掃英烈 學生徒步54公里引發批評

清明節前，中國多個中小學組織師生到烈士墓園祭掃的愛國主義教育活動。其中，寧夏固原一所中學徒步來回54公里，一些學生體力不支需人攙扶，引發網友批評「愛國主義形式化」。

綜合中國官媒人民日報及濟南時報今天的報導，從廣西興安、貴州遵義到四川瀘定、山東濟南，多所中小學在清明時節都安排了紀念共軍烈士墓園的活動，主題包括「傳承紅色基因 爭做強國少年」、「緬懷先烈志共鑄中華魂」等。

央視新聞報導，在中國西北，寧夏固原市第二中學、弘文中學的3000餘名師生3日凌晨從市區出發，往返徒步54公里前往彭陽縣任山河烈士陵園，開展「清明祭英烈」活動。

網上流傳的影片顯示，該活動來回歷時15個小時，多名學生在返程途中都虛弱得需要人攙扶，有的還留著鼻血但並沒有停下腳步。

影片內容引發網友留言批評：「小孩子這樣透支有利於成長嗎？」「愛國形式多種多樣，沒必要這麼極端」「反對以犧牲身體為代價的形式化鍛鍊」「每天能給孩子點時間慢跑2、3公里，不比這實際多了？」但也有支持的人留言，認為這是「領導敢擔當，老師敢負責、家長敢放手，學生敢挑戰」。

據表示，這是該校連續第31年舉辦這樣的活動。

在其他地區，也有類似的活動。安徽青年報報導，3月28日，安徽蕭縣中學在清明前夕組織2025級高一全體學生展開「紅色勵志遠足」活動。

該校師生徒步往返30公里，前往蕭縣蔡洼淮海戰役總前委會議舊址。2000名師生在鄧小平等人的雕像前宣誓銘記先烈，全體師生並高唱「沒有共產黨就沒有新中國」。

報導稱，「這不僅是一次體能與意志的淬煉，更是對學校堅持多年的思想政治教育傳統的生動踐行」。