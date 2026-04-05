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陸推殯葬資訊透明化 「中國殯葬網」清明節正式啟用

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸民政部指導開發的「中國殯葬網」5日正式上線運行。網站聚焦治喪群眾訊息服務需求，圍繞「殯、葬、祭」等環節，整合各地殯葬服務機構信息資源，提供「權威透明」、惠民利民的信息查詢諮詢服務。圖／取自中國殯葬網
大陸民政部指導開發的「中國殯葬網」5日正式上線運行。網站聚焦治喪群眾訊息服務需求，圍繞「殯、葬、祭」等環節，整合各地殯葬服務機構信息資源，提供「權威透明」、惠民利民的信息查詢諮詢服務。圖／取自中國殯葬網

今天（5日）是一年一度的清明節，由大陸民政部指導開發的「中國殯葬網」當天正式上線運行，提供大陸民眾全國殯葬服務資訊查詢及線上辦理功能。此前，大陸新版《殯葬管理條例》於3月30日實施，對殯葬管理、公共服務、收費監管及節地生態安葬等作出明確規範，與中國殯葬網推動資訊透明化的目標相呼應。

大陸央視新聞指出，「近年來，一些殯葬市場主體利用殯葬資訊不對稱，向治喪群眾收取高額服務費用，加重了群眾治喪負擔」。中國殯葬網上線，面向大眾提供權威的殯葬資訊服務，聚焦治喪群眾資訊服務需求，圍繞「殯、葬、祭」等環節，整合大陸全國殯葬服務機構資訊資源，搭建權威透明、惠民利民、移風易俗的資訊諮詢平台，為治喪群眾提供權威、高效、優質、便捷的資訊服務。

報導稱，中國殯葬網收錄大陸全國殯葬服務機構資訊，構建大陸各地「身後事一次辦」政務服務入口矩陣，提供線上查詢機構資訊、辦理身後事項等功能。網站採用地圖形式集中展示各地殯儀館、骨灰堂、公墓的地址、服務項目、服務流程及項目價格等資訊，支援按區域、距離、類型等維度分類檢索，幫助群眾快速定位服務資源、清晰掌握項目價格，解決群眾治喪過程中資訊不透明、不公開等問題。

另，網站特別設立殯葬文化模組，發布各地在文明節儉治喪、節地生態安葬、綠色低碳祭掃等方面的宣傳和實踐做法，推動殯葬事業向公益、便民、綠色、文明方向發展。

據了解，大陸新版《殯葬管理條例》已於3月30日正式實施，從6章24條擴充至8章73條。新華社曾指，修訂後的《殯葬管理條例》2026年1月7日公布，3月30日起施行。條例分為總則、殯葬設施、殯儀服務、安葬服務、喪事活動、監督管理、法律責任、附則。條例修訂的主要內容包括五個方面：一是明確殯葬管理要求，二是明確殯葬基本公共服務，三是加強收費管理，四是加強全鏈條監管，五是推行節地生態安葬。

此前，BBC報導指，大陸政府將禁止民眾將親人火化骨灰存放於空置住宅、以取代支付高額墓地費用的做法。隨著墓地空間日益稀缺，「骨灰公寓」近年逐漸流行，新法上路後將全面禁止。而「骨灰公寓」指的是民眾購買一般住宅（多位於三、四線城市或郊區），用以存放親人骨灰罈的特殊殯葬方式。

清明節 新華社 大陸

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