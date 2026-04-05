35歲數學家王虹獲紐約大學最高榮譽 當上「銀教授」

美國紐約大學（(New York University）柯朗數學科學研究所2日發布消息，中國數學家王虹獲評該校「銀教授」（Silver Professor），這一稱號被視為紐約大學最高榮譽之一。

極目新聞報導，據該校官網介紹，王虹是傅立葉分析和幾何測度論領域的領軍人物，她因於2025年解決了卡凱亞猜想（掛谷猜想）而聞名，該猜想是調和分析和幾何學中的一個核心問題。她曾榮獲瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎和塞勒姆獎，她同時也是法國高等科學研究所（IHES）的終身教授。

資料顯示，「銀教授」是紐約大學最高榮譽之一，也是紐約大學能夠授予教職員工的、最負盛名的冠名教授席位。銀教授的評選，旨在表彰其卓越的成就以及對本科教育的傑出貢獻。

據報導，王虹1991年出生於廣西壯族自治區桂林市，是一名「90後」數學教授，2007年進入北京大學地球與空間科學學院學習，後轉系至數學科學學院，2011年獲北京大學數學學士學位；2014年獲巴黎綜合理工學院工程師學位和巴黎第十一大學碩士學位，2019年獲麻省理工學院博士學位。她於2021年6月完成在普林斯頓高等研究院的博士後研究工作，並於當年7月起任加州大學洛杉磯分校（UCLA）助理教授，2023年7月起任紐約大學柯朗數學研究所副教授。

王虹主要致力於傅立葉分析研究。2025年初，王虹與約書亞·扎爾合作發表論文，宣布證明了在三維空間中的掛谷猜想，從而解決調和分析和幾何學交叉領域存在一個多世紀的難題。

同年5月22日，法國高等科學研究所宣布，聘請中國數學家王虹自今年9月開始擔任該校數學學科終身教授。與此同時，王虹將兼任紐約大學柯朗數學科學研究所數學教授。

近一年，王虹屢獲國際數學大獎。2025年9月至11月，她在兩個月內接連獲得四項數學大獎，分別是：AWM薩多斯基獎、ICCM金獎、塞勒姆獎、奧斯特洛夫斯基獎；她也被視為菲爾茲獎的熱門人選，該獎項被視為「數學界的諾貝爾獎」。