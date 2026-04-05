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雲南3歲女童被眼鏡王蛇咬傷 全身癱瘓3天後奇蹟生還

世界日報／ 中國新聞組／北京5日電
眼鏡王蛇。(取材自維基百科）
眼鏡王蛇。(取材自維基百科）

雲南文山一名三歲女童日前在家中不慎被毒蛇咬傷，半小時後，女童被送至當地醫院，已出現嚴重的全身癱瘓症狀，同時伴有呼吸衰竭，陷入「假死」狀態，先後輾轉至廣西百色、南寧就醫後，醫師判斷女童極有可能是被眼鏡王蛇等神經毒蛇咬傷，之後就在輸入足量抗蛇毒血清僅1小時後，昏迷的女童奇蹟似地清醒，各項生命體徵平穩。

大象新聞報導，事發於3月27日，這名三歲女童在家中不慎遇到一條劇毒的眼鏡王蛇，僅僅半小時內，她被緊急送往當地醫院，到達時情況已經十分危急：她全身癱瘓、呼吸衰竭，彷彿陷入無法逆轉的「假死」狀態。

面對如此緊急的情況，當地醫護人員迅速為小女孩進行氣管插管並連接上呼吸機，同時使用抗蛇毒血清進行初步治療。但病情並未因此得到緩解，為了尋求更專業的幫助，女童隨後被轉至廣西百色市某醫院。然而，即便是在那裡，孩子的情況依然沒有好轉。

直到3月29日晚上，來自廣西醫科大學第一附屬醫院的專家們得知消息後，立刻組織一支由重症監護室（PICU）醫護人員組成的救援隊伍，連夜驅車500多公里前往百色。在這場與時間賽跑的生命接力中，他們成功地將女童安全轉運回南寧接受進一步治療。

據報導，經仔細診斷，醫師們確定導致女童陷入「假死」狀態，極可能是眼鏡王蛇等神經毒素所致，這種毒素會迅速作用於神經系統，造成嚴重的肌無力甚至呼吸停止。幸運的是，在給予足量的銀環蛇毒抗血清後僅一小時，原本毫無反應的小女孩開始自主睜眼，四肢逐漸恢復活動能力，意識也瞬間變得清醒起來。

參與救治的一位醫生解釋，「這證實了我們最初的判斷，孩子不是昏迷，而是神經毒導致的嚴重肌無力」。在生死邊緣徘徊近三天的女童成功脫離呼吸機，各項生命體徵平穩。

雲南文山一名三歲女童日前在家中不慎被毒蛇咬傷。（視頻截圖）
雲南文山一名三歲女童日前在家中不慎被毒蛇咬傷。（視頻截圖）

雲南 醫護人員 眼鏡蛇

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