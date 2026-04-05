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清明「代掃墓」 4990元高端套餐附茅台 「上錯墳」亂象多

世界日報／ 中國新聞組╱北京5日電
清明節到來，代祭掃服務暴紅。(取材自青年報）
清明節到來，代祭掃服務暴紅。(取材自青年報）

清明期間，不少民眾因無法親赴墓園，催生「代祭掃」需求，帶動相關服務走紅，代掃墓者從大學生到專業殯葬公司，從90元（人民幣，下同）的便宜套餐，到包含一瓶茅台酒的4990元高端套餐，這項服務已從個人跑腿發展為規模化產業，價格跨度極大；然而市場火爆之下，轉帳後被列黑名單，甚至上錯墳等亂象也隨之湧現。

封面新聞報導，從業者中，有大學生利用空餘時間接單，「目前我已經接了兩單」，大學生小陳表示，今年清明，他在網上發布信息，利用空餘時間提供代祭掃跑腿服務，包含購買鮮花、清潔墓碑及擺放貢品，貢品按照客人想法買，「實報實銷」，代掃墓三小時，扣除供品費用以及打車費，實際收入約90元。

另外，也有個人從業者提供分級服務，來自遼寧鞍山的小王則是目前訂單量較多的從業者之一。業務範圍涵蓋鞍山各大墓園，海城地區整體加價40元。基礎套餐199元起，包含清潔、獻花、上香、90度三鞠躬等；299元套餐含菊花10朵、碑頭花兩組；399元套餐在此基礎上再提供貢品。

小王表示，這個行業競爭也激烈，他的服務亮點在於技術含量，全程攜帶大疆Action運動相機，如需全程直播額外加50元，他還提供無償代讀祭文服務，並作出鄭重承諾，「本人親自到場祭祖，誠意滿滿，不外包，不敷衍」。

據報導，大型跑腿平台和重慶、汕頭等多地傳統殯葬公司也紛紛入局，有平台上線「孝心滿滿」三款套餐，當中頂級版本「孝心滿滿Ultra版」標價4990元，內含貴州茅台酒一瓶、高端果盤一份。平台客服強調，「師傅只鞠躬不磕頭，有需求要提前溝通，避免糾紛。」截至2日下午，該平台已售出22單。

然而，代祭掃市場快速擴張的同時，監管缺位與服務不規範引發的亂象集中爆發，多名消費者遭遇「花錢買糟心」，反映私下付款後被列黑名單，祭掃心意淪為騙局目標；實際服務貨不對辦等問題，甚至出現上錯墳的情況，令祭祖心意衍生出消費者維權難題。

對此，北京華讓律師事務所律師魏會然提醒，消費者應優先選擇正規墓園官網或有資質的正規服務商，切勿輕信個人在社交平台上發布的低價廣告；同時，消費者務必就祭掃時間、具體流程、收費標準及交付成果（如照片、視頻）等內容，與商家簽署詳盡的書面協議，並妥善保留聊天記錄、付款憑證等關鍵證據，以此作為日後維權的依據。

清明期間，不少民眾因無法親赴墓園，催生「代祭掃」需求，帶動相關服務走紅。(取材自封面新聞)
清明期間，不少民眾因無法親赴墓園，催生「代祭掃」需求，帶動相關服務走紅。(取材自封面新聞)

清明代祭掃火了，有平台推出附茅台的高端4990元套餐。(取材自封面新聞)
清明代祭掃火了，有平台推出附茅台的高端4990元套餐。(取材自封面新聞)

茅台 清明節 掃墓

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