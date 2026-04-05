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廣西潿洲日均500艇出海 遊客極限追堵布氏鯨都帶傷

中央社／ 台北5日電
布氏鯨資料照。 新華社發（廣西科學院供圖）
布氏鯨資料照。 新華社發（廣西科學院供圖）

中國廣西潿洲島觀鯨產業亂叢生，今年春節期間共4.28萬人次出海觀鯨，每天出海遊艇逾500艘次，觀鯨船最近船距不到20公尺，在「追追追、再近點」追逐下，潿洲島布氏鯨體表都有傷痕。

綜合陸媒紅星新聞、香港星島日報近日報導，廣西北海市潿洲島是布氏鯨繁殖、撫幼場所，每年12月至次年4月鯨群都會迴遊至此。作為中國近海少數可穩定觀鯨的地點，當地近年已形成龐大觀鯨產業鏈，今年春節期間共有4.28萬人次出海觀鯨，每天出海遊艇超過500艘次，班次由早上8點排到下午5點。

據當地政府發布的觀鯨指南，觀鯨船接近鯨魚300公尺內，船速不得超過每小時5海里，100公尺內須停船；但紅星新聞暗訪發現，每當鯨魚現身，部分船隻就會加速駛入觀鯨區域，鯨魚游動轉向或游遠時，不少船隻立即調頭緊追，最多時海面有逾20艘觀鯨船圍堵，形成包圍圈，最近的距離不足20公尺。

有當地從業者坦言，業界對此彼此心照不宣，也不會互相告發。

網上影片顯示，有遊客詢問船長「我們可以近點嗎？他們（其他船）都可以那麼近」。

報導說，社群平台熱傳的近距離觀鯨影片造成遊客消費心態的偏差，有船長稱「有些客人就讓我追追追，他看到了網上近距離觀鯨，出海後離得遠，就抱怨說錢花得不值」。

事實上，潿洲島鯨魚受傷的新聞先前就已曝光，今年2月有網友拍到當地漁船駛過一頭布氏鯨，在布氏鯨背部留下50至60公分長的傷痕。

據報導，這頭布氏鯨又名「刀疤哥」，背鰭前方有螺旋槳留下的舊傷，是潿洲島辨識度最高的布氏鯨。

科研觀測顯示，潿洲島海域的布氏鯨體表都帶有傷痕，主要因網具纏繞及船舶撞擊造成。

紅星新聞引述中國科學院水生生物研究所研究員梅志剛分析，當地布氏鯨行為已出現變化，包括水面活動減少、離岸距離變遠，「牠怕船，船可能對牠有擾動」；鯨豚保護專家鄭銳強則直言，近距離觀鯨是錯誤示範，嚴重干擾更可能讓鯨魚放棄該棲息地。

潿洲島業者告訴星島日報，觀鯨單人票約人民幣298元（約新台幣1370元），上月曾因官方整治而暫停所有尋鯨業務，目前已恢復開放。

中國 賞鯨

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