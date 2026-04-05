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北京房山無差別攻擊後 多個大型市集停擺

中央社／ 台北5日電
網傳影片指，北京房山的大韓繼大集，29日有人駕駛鏟泥車衝撞入人群，多人倒地受傷。（視頻截圖） 潘維庭
網傳影片指，北京房山的大韓繼大集，29日有人駕駛鏟泥車衝撞入人群，多人倒地受傷。（視頻截圖） 潘維庭

北京市房山區3月29日發生大型推土機肆意衝撞市集後，北京多個大型市集近日停擺。官方至今並未通報此事件，但有關官員近日已在不同場合強調維穩。

香港明報今天報導，不少在市集擺攤的攤主4日在社群平台發文，提醒民眾不要空跑一趟。這些內容顯示，朝陽區金盞大集暫停一個月升級改造；平谷區靠山集大集昨天是最後一天，今天開始暫停；原定今天舉行的通州區張家灣大集將臨時停業；平谷區南獨樂河大集2日起停業。

報導說，通州台湖、漷縣、永樂店等地大集昨仍正常營業。通州官方1日公布的文旅日曆顯示，當地4月每天都至少有一個大集。

前述多個北京大型市集暫停營業，有些固然號稱實施改造升級工程，但大背景是3月29日發生的無差別攻擊事件。

綜合網路訊息及香港01、星島日報等媒體報導，事件發生在房山區周口店鎮的農村市集「大韓繼大集」。網傳影片顯示，一輛黃色的大型推土機當天上午11時過後快速駛入市集內，不但四處橫衝直撞，駕駛者且專挑人潮多的地方撞擊。

許多民眾閃避不及當場被撞倒，還有目擊者指現場有7、8人當場死亡。但當地官方至今未曾通報此事，中國網路上一度出現的相關畫面也已被刪除殆盡。

北京日報2日報導，北京市委書記尹力1日在全市安全生產工作部署會議上表示，要做好社會治安工作，「嚴厲打擊暴恐行為」。

除了北京，社群訊息顯示，3月26日上午，一名情緒激動女子在深圳市羅湖區東門步行街持刀隨機砍人，傳出有多名學生受傷 ，其後被警方制伏。官方事後全面封鎖消息，迄今死傷人數不明。

3月31日上午，湖北武漢市青松路，一名男子持刀無差別襲擊路人，傳出多人受傷。武漢市公安局江岸區分局事後通報稱，4名傷者已全部送醫救治，均無生命危險。案件正在進一步偵辦中。

新華社2日報導，中共中央政法委書記陳文清近日到遼寧調研時表示，要堅持維權與維穩相統一，緊盯婚戀家庭、鄰里關係、山林土地等突出矛盾糾紛，嚴防發生極端案件。他說，政法機關要「深入排查化解矛盾糾紛，依法維護人民群眾合法權益，確保社會大局安全穩定」。

北京 市集

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