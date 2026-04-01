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分析：港澳事務趨複雜 北京港澳研究期刊新增學者

中央社／ 香港1日電

據報導，與中國全國港澳研究會同時成立的「港澳研究」期刊，新加入了多名國際政治領域的學者，背後原因是全球經濟格局調整、地緣政治風險增加、港澳事務越來越複雜。

星島日報今天刊文表示，根據中國國務院港澳辦官網，港澳辦主任夏寶龍日前在北京會見了「港澳研究」期刊新任顧問、編委，引起一些關注。這本季刊於2013年底與中國全國港澳研究會同步成立，10多年來已成為剖析港澳治理實務、研討基本法實踐、探討區域發展走向的權威學術平台。

文章表示，據了解，新一屆期刊編委會有50多人，匯集中國大陸、香港澳門等地的專家學者，包括12位顧問、30多位編委；顧問團隊包括北京大學法學院教授饒戈平、前中央政策組首席顧問劉兆佳等，他們此前是期刊編委。

文章透露，隨著全球經濟格局調整、地緣政治風險增加、港澳事務越來越複雜，多名國際政治領域的學者也加入成為期刊的顧問，包括香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年，以及中美關係著名學者、香港大學政治與公共學系教授李成等。

據指出，鄭永年常被外媒稱為「中南海智囊」，去年也被聘為香港行政長官政策組專家。

除此之外，深耕香港史多年、嶺南大學榮譽教授劉蜀永也首次出任「港澳研究」期刊顧問，反映出本土歷史研究在港澳長遠布局中的份量。

文章並表示，期刊30多名編委中，不少是新力軍，包括香港教育大學教授、香港基本法教育協會執行會長顧敏康，香港大學政治與公共行政學系副教授閻小駿等。

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