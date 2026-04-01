香港歷史博物館重開 殖民及八九民運表述更改

香港歷史博物館經過5年翻新工程後昨天重開，據報導，館內常設廳「香港故事」重開後更改了英國殖民歷史及1989年北京民運的表述。

根據明報今天的報導，「香港故事」展場翻新後由以往的8個展區改為4大主題，下設10個展區，描繪了香港6000多年歷史。

報導表示，與2020年10月以前的舊內容相比，新展場對不同政治事件的表述有所變更，比如英國在鴉片戰爭之後對香港的殖民管治，舊展用「割讓」香港、「接管」新界字眼，新展改用「強佔」香港島，以及「強租」界限街以北、深圳河以南的土地。

在日本侵略中國結束一事上，舊展形容香港「重光」，新展則以英國「重占」香港描述。

舊展有一定篇幅描述1967年香港發生的「六七暴動」，內容提到香港左派組織受大陸文革影響，「舉行多次示威活動」、「當時街道上不時發現土製炸彈」；新展內容則以1967年的「大規模社會動盪」、「反英抗暴」形容事件。

至於八九北京民運，報導表示，1989年5月香港有100萬人遊行，舊展展出遊行照片，並提到1989年4月15日至6月4日間，「由前中共總書記胡耀邦的悼念活動，演變為大規模的示威活動，提出經濟和民主改革的訴求」。

新展內容則沒有提及「六四」二字，在「香港回歸祖國」部分以「1989年春夏之交的政治風波」作為描述，並指風波之後，英方在香港問題對中方採取「不合作的態度」。

報導引述歷史博物館總館長何惠儀說，香港歷史源遠流長，而展覽「空間有限」，同時社會發展及看法不斷更新；至於字眼表述轉變，她重申有與小組商討作「適切客觀表達」。

報導同時引述香港歷史學者陳志華說，以往展覽用「割讓」字眼屬中性描述，改用「強佔」反映展覽冀在表述上表達英國在事件中的「不正義」。

陳志華說，至於1967年社會動盪，以往「六七暴動」的描述是從港英政府立場出發，「反英抗暴」則是改以中方立場描述，認為在「英國人的管治下出現了一些不公平、對勞工剝削」。

對於八九民運，陳志華又說，新展覽只提「春夏之交」，或令參展者未能掌握歷史背景，館方應該提供更多資料予以說明。