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大陸殯葬新規實施 明定農村有條件開放土葬

中央社／ 台北31日電

中國多年來雖強力推動火葬，但傳統土葬在農村未能全面禁絕，不時造成官民衝突。中國30日起實施新修訂的「殯葬管理條例」，包括不全面禁止土葬，在偏遠且不具備火葬條件的鄉村等條件下，可允許依規範土葬。

綜合香港01及中國媒體報導，新修訂條例也同時推行更節約用地的海葬、樹葬、花葬、草坪葬等「生態安葬」。

報導指出，新版條例規定在偏遠山區、丘陵地帶、人口稀少且不具備火葬條件的鄉村，以及少數民族聚居區，可允許土葬，不用強制火化。然而須符合4項規定，一是必須葬於村內的公益性墓地或集中安葬區，不能任意安葬。

二是不得葬於永久農田、耕地、水源保護區、鐵路公路兩側和景區等禁葬區；三是遺體必須深埋，且不留墳頭（墓塚）、不以水泥硬化地面、不立高大墓碑；四是不得闢建宗族墓、活人墓、豪華墓，杜絕鋪張浪費。

新條例規定，實施火葬的地區鼓勵和引導骨灰海葬、樹葬、花葬、草坪葬等安葬方式。而在此之前，上海北京及雲南大理就對海葬等方式提供人民幣3000元（約新台幣1.4萬元）至8000元不等的補貼。

此外，新條例並強化殯葬業的公益屬性，明確規定殯葬業不屬於營利性行業。新條例實施後新建的殯葬服務機構，原則上由政府主辦，且均屬非營利性質，基本服務收費「確保普通家庭都負擔得起」。

至於額外的花圈、高檔壽衣、特殊禮儀等服務價目實施「清單化管理」，一律明碼標價。

上海 北京 公益

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