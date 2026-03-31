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大陸重慶高速公路隧道工地爆炸 4死9傷

中央社／ 台北31日電

據當地官方通報。位在中國重慶市萬州區一座施工中的高速公路隧道，30日下午3時10分左右發生可燃氣體爆炸事故，截至目前共造成4人死亡、9人受傷。目前現場搜救工作已結束，工地已被封閉，官方並已展開事故原因調查。

極目新聞報導，根據重慶市萬州區官方通報，發生爆炸的工地是由「重慶萬開達高速公路有限公司」投資、中鐵十二局集團有限公司承建，是恩施至廣元國家高速公路的萬州至開江段「鐵峰山隧道」左洞（左側隧道）。

報導提到，事故發生當時共有12人受傷及1人失聯。經搜尋及搶救後，1名失聯者被尋獲時已經死亡，12名傷者中的3人經送醫後搶救無效死亡。

紅星新聞報導，中鐵十二局集團有限公司先前曾表示，鐵峰山隧道全長17.249公里，為全線的關鍵性工程及困難工程，存在諸多不良地質難題，安全風險高，施工難度大。

此外，中國新聞網2024年1月曾報導，鐵峰山隧道在距離長、地質複雜、施工難度大的情況下，施工人員克服困難，實現挖掘突破1000公尺的目標。

高速公路 隧道

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