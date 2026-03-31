「減肥減到快嘎了」全紅嬋談體重落淚 早就想過退役

中國跳水運動員、奧運冠軍全紅嬋近日接受「人物」雜誌採訪，在回應體重問題時表示，巴黎奧運會結束不久出現第一次生理期，當時吃一點體重就會長，甚至想過退役，但還是堅持了下來。目前，她想休息調整狀態，再好好去想想接下來要做什麼。

3月29日凌晨，全紅嬋在多個社交平台更新動態，曬出19歲生日照，視頻中，陳藝文、陳芋汐、王宗源、楊倩等好友為她慶生，眾人一同唱生日歌，場面溫馨又有愛。

剛滿19歲的全紅嬋，在巴黎奧運會結束不久後出現第一次生理期，身體進入全面發育的階段。全紅嬋近日接受「人物」雜誌採訪，在談及體重問題時眼中有淚花：「巴黎奧運會比完，我才來的例假。那時候我發現吃一點體重就會長，吃一點就長。其實巴黎奧運會後我有想過退役，很想很想，但是後面我還是想堅持去跳一跳。」

全紅嬋稱，2024年底，不只隊內的人說她長胖了，還有外面的輿論，「每天都能看到有人說我胖。但我已經要餓爆了，減肥減到我感覺我都快『嘎』了（死了）。我接受不了這麼胖的自己，可是我沒有辦法，我那個時候喝口水就重了，我沒有辦法。」後來她已經有心理陰影，看到體重秤就特別害怕。

外界的聲音不曾停止，很長一段時間內，全紅嬋不敢穿喜歡的裙子和短褲，把四肢藏在長袖長褲裡，她不敢上秤，也害怕面對鏡頭，連照鏡子的時候，都會對自己的身材產生抗拒和不滿。

2025年，儘管身心都經受發育帶來的劇烈震盪，全紅嬋依舊保持着頂尖的競技水平。對於未來的計畫，全紅嬋表示：「我只能說當下我是想休息的，我想好好去調整自己的狀態，好好去休息，好好去想想接下來要做什麼。」

全紅嬋還稱，這幾年交到了很多好朋友，但現在很多人都很少聊天，網絡上那些攻擊我的人，也會攻擊我朋友，我朋友跟我玩的時候，也會說，盡量不要被什麼拍到，就怕被網上說，所以我也不能跟他們走得特別近，我也怕外界說他們」，「我也希望快樂，但我更希望那些攻擊我的人不要再罵我了，不要罵我家裡人，也不要罵我朋友，要不然他們都遠離我了。」

2024年8月6日，冠軍全紅嬋（右）、亞軍陳芋汐在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台頒獎儀式上合影。（新華社）

全紅嬋曬出19歲生日照。(取材自新民周刊 )