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重慶大學生校內送外賣受懲 網炸鍋：是管人還是幫人？

世界日報／ 中國新聞組╱北京31日電
重慶工信職業學院一名學生稱，自己兼職送校內外賣，結果收到學校發來的違紀處分告知書；示意圖。(新華社)
重慶工信職業學院一名學生稱，自己兼職送校內外賣，結果收到學校發來的違紀處分告知書；示意圖。(新華社)

近日，重慶工信職業學院一名學生稱，自己兼職送校內外賣，結果收到學校發來的違紀處分告知書，告知其違反學校相關規定；涉事學校對此回應，目前該處分流程已經中止，並沒有實際對該學生作出處罰。但校方此舉並未平息網民怒火，質疑該學生是「動了食堂的蛋糕」惹怒校方。更有人怒批校方「發現貧困學生非但不資助，還斷其活路」。

中新周刊報導，林同學是大一學生，從今年1月起開始在校內兼職送外賣，「當時我拿了一堆外賣在校內配送，第一次被學校發現時，要求我寫了保證書。」她表示，近日又被學校工作人員發現，這次收到學校發來的違紀處分告知書。

林同學認為，這樣的處罰並不合理，因為對於家境不太好的學生來說，這樣的兼職是較為便利的，校內目前有10多個類似情況的學生在兼職送校內外賣，補貼生活開支，其中包括多名困境學生。

林同學收到的「違紀處分擬處理意見告知書」內容顯示，因林同學校內兼職配送學生外賣的行為，違反學生違紀處分管理規定，校方擬對其給予警告處分，如有異議可進行陳述和申辯。

收到該告知書後，林同學查了一下其中引用的校規條目，顯示為「違反其他學生公寓管理規定，造成不良影響，視其情節輕重，給予警告及以上處分」。該條校規中並未明確將配送外賣等行為列為禁止內容。

涉事學校一名工作人員回應，已經跟這名學生溝通過，事情已經妥善解決，目前校方已經中止了這一處分流程，並未對該名學生進行實際處罰，具體的情況暫時不便透露太多。

不過，校方的回應並未平息網友的質疑，事件成為微博熱搜，有人表示，如果不是林同學把這件事曝光，處分流程會不會就這麼走完了？是誰下的處分決定？是學生處？是後勤？處分的目的是什麼？還有網友說，學生靠送外賣補貼過活，沒影響別人，沒違反明文規定，怎麼就非要給個處分？「學校的管理，到底是管人，還是幫人？」「有明確規定嘛？規定合理嗎？」「這就影響到學校的利益了嗎？」、「都這麼幹的話食堂怎麼撈錢」、「勤工儉學，應該表揚才對，學校的做法簡直倒反天罡」。

重慶工信職業學院一名林同學稱，自己在校內兼職送外賣，卻收到學校發來的違紀處分告知書。(取材自齊魯晚報)
重慶工信職業學院一名林同學稱，自己在校內兼職送外賣，卻收到學校發來的違紀處分告知書。(取材自齊魯晚報)

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