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陸大型無人貨機「長鷹-8」首飛成功 載重可達3.5噸

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸自主研發的大型運投無人機「長鷹-8」31日上午在河南鄭州首飛成功，成為全球迄今首飛的最大貨運無人機。（圖／取自央視新聞）
大陸自主研發的大型運投無人機「長鷹-8」31日上午在河南鄭州首飛成功，成為全球迄今首飛的最大貨運無人機。（圖／取自央視新聞）

《央視新聞》報導，由中國兵器工業集團自主研發的大型運投無人機「長鷹-8」，31日上午在河南鄭州首飛成功，成為全球迄今首飛的最大貨運無人機。

報導將長鷹-8稱為「無人空中重卡」，最大載貨重量達到3.5噸，起降距離小於500公尺，起降場地要求低，可在簡易土跑道、高原、海島等複雜地形部署，最大航程超過3,000公里。

對於長鷹-8首飛，《央視新聞》形容，長鷹-8無人機沿跑道滑行平穩加速，僅用280公尺便離地爬升，順利完成智能飛控、航電、機電、動力燃油、飛行品質等各系統關鍵科目驗證。

報導稱，經過30分鐘左右的飛行，無人機精準平穩著陸，圓滿完成首飛任務。此次飛行全程採用智能系統主導，人工監控，飛行過程飛行姿態穩定，各系統工作良好，象徵中國在7噸級智能無人運輸平台領域實現重要突破。

《央視新聞》指出，當前，中國「低空經濟」正加速邁向規模化應用新階段。長鷹-8的成功首飛，將推進適航取證、批量交付與商業化運營，打造安全、高效、智能的低空運輸解決方案。

報導表示，長鷹-8創下起降距離小、載貨重量大、起降場地要求低等紀錄。未來將應用於電商物流，高原、海島等常態化生活與基建物資補給、應急搶險、防汛救災等領域。

無人機 鄭州

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