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涉賭被福建省通緝…閩男在英85處豪宅物業被凍結

世界日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
英媒報導蘇江波的資產被凍結。（取材自X平台）
英媒報導蘇江波的資產被凍結。（取材自X平台）

英國皇家檢控署（CPS）近日凍結一名稱為「X先生」（Mr. X）的神祕富豪，其在倫敦多達85處的豪宅物業，總值達8100萬英鎊（約7億3751萬人民幣、1億738萬美元）。據有組織犯罪和腐敗報導項目（OCCRP）及星期日泰晤士報聯合調查揭發，「X先生」的真實身分，是被福建省通緝、涉嫌經營非法賭場的逃犯蘇江波（Su Jiangbo，音譯）。

報導指出，40歲的蘇江波利用一本聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts）和尼維斯（Nevis）的「黃金護照」，在英國開設公司，並自2023年9月起，在倫敦瘋狂購入數十個房地產，當中包括一個價值1300萬美元、可俯瞰聖保羅大教堂及泰晤士河的頂層豪宅。

而就在他開始大手筆入市的數周後，2023年9月15日，福建大田縣法院便發布一份包含其照片及住址的通緝令，將其列為「在逃犯罪嫌疑人」。該份名單包括蘇江波在內的38名涉嫌參與非法賭博、詐騙和網路犯罪等罪行的嫌犯。通緝名單上列有各人的照片、家庭住址以及警方熱線電話。

英國皇家檢控署於3月24日宣布，已根據「犯罪收益法」，對「X先生」發出「不明財富法令」（Unexplained Wealth Orders）及「中期凍結令」（Interim Freezing Orders），正式凍結其相關資產，當中包括倫敦市中心和南部地區的85處房產。雖然官方公告未指名道姓，但媒體透過查冊，證實其人正是蘇江波。

報導指出，星期日泰晤士報記者曾試圖透過電郵及電話聯絡蘇江波，但均未獲回覆。這次行動再次顯示，英國正加強利用「不明財富法令」，打擊利用倫敦作為「避風港」的國際犯罪分子及其黑錢。

40歲的蘇江波在英國狂買豪宅，其中包括一戶價值1300萬美元、可俯瞰聖保羅大教堂及泰晤士河的頂層豪宅。圖為英國聖保羅大教堂。（歐新社）
40歲的蘇江波在英國狂買豪宅，其中包括一戶價值1300萬美元、可俯瞰聖保羅大教堂及泰晤士河的頂層豪宅。圖為英國聖保羅大教堂。（歐新社）

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