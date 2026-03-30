大陸推動農村「移風易俗」反彈多 官方：要尊重習俗意願

中國官方近年來在農村推動「移風易俗」，常因民眾觀念根深蒂固及「一刀切」強硬手段引發衝突。中國農業農村部日前召開全國農村移風易俗相關會議時表示，農村移風易俗要尊重地方習俗和群眾意願，堅持「疏堵結合、標本兼治」，並探索有效治理方式。

中國農業農村部官網今天發布消息，指該部日前在廣西壯族自治區靈川縣召開「全國鄉村文化建設暨移風易俗現場會」，包括中共中央宣傳部、中央社會工作部，中國農業農村部、民政部、文化和旅遊部、全國婦聯等單位，以及各省級行政區農業農村部門，都指派負責官員參加。

根據中國農業農村部發布，這項會議主要在總結及交流各地經驗做法，研究部署「鄉村文化和移風易俗」重點工作，由該部副部長江文勝出席會議並發表講話。

據發布內容，會議要求，中國各級農業農村部門要確實增強做好「鄉村文化和移風易俗」工作的責任感、使命感，加強農業文化遺產保護傳承，推動群眾性鄉村文化體育活動健康發展，壯大鄉土文化人才隊伍，深入推進「文藝賦美鄉村」行動。

會議提到，各地舉辦群眾性鄉村文化體育等活動，要堅持「農民主體、公益屬性，因地制宜、節儉務實」的原則。

這項會議同時要求，農村移風易俗工作要尊重「地方習俗」和「群眾意願」，堅持「疏堵結合、標本兼治」，持續推動諸如婚喪喜慶「大操大辦」等突出問題整治，並探索有效治理方式。