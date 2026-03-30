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剷泥車直衝北京市集！現場濺血疑多人倒地 司機被拖下駕駛座暴打

聯合報／ 大陸中心／即時報導
網傳影片指，北京房山的大韓繼大集，29日有人駕駛剷泥車衝撞入人群，多人倒地受傷。（群自社媒平台X「李老師不是你老師」）
網傳影片指，北京房山的大韓繼大集，29日有人駕駛剷泥車衝撞入人群，多人倒地受傷。（群自社媒平台X「李老師不是你老師」）

包含X等社群平台流傳多段影片，疑指在北京房山的大韓繼大集，昨天（29日）有人駕駛剷泥車衝撞入人群，多人倒地，剷泥車司機遭民眾拖下暴打。港媒「星島頭條」指，疑現場錄音流出，指衝撞導致7、8人死亡。但大陸官方尚未對網傳影片加以通報。

大韓繼大集是北京房山區周口店的大型農村市集，影片內容顯示，現場有大量攤販營業，1輛重型剷泥車衝入購物人潮，推倒多個攤檔，不少人被撞倒，甚至倒地失去意識。有民眾爬上剷泥車拖出司機阻止剷泥車衝撞，司機被拖離駕駛座後遭圍毆，頭部受傷流血。

在X平台帳號「李老師不是你老師」也刊登影片指「網友投稿：北京房山區鏟車衝撞人群事件：鏟車徑直駛入集市，衝向人群密集的攤位區域」，稱3月29日12點，北京市房山區大韓繼大集，「疑似有人報復社會開鏟車衝撞人群，據現場視訊顯示多名攤販和路人被撞倒在地，生死不明。」

網傳影片指，北京房山的大韓繼大集，29日有人駕駛剷泥車衝撞入人群，多人倒地受傷。（群自社媒平台X「李老師不是你老師」）
網傳影片指，北京房山的大韓繼大集，29日有人駕駛剷泥車衝撞入人群，多人倒地受傷。（群自社媒平台X「李老師不是你老師」）

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