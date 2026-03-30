快訊

道歉了！房仲男掌摑工讀生臉書道歉未現身 幸福家總經理三度鞠躬

中職／「清明限定」被酸爆！李珠珢落淚風波火速加場 4月應援變5天

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

聽新聞
0:00 / 0:00

巴黎奧運後想過退役 全紅嬋回應體重問題落淚：吃一點就會長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸跳水運動員全紅嬋，首次回應體重上升問題，她說巴黎奧運會後，一度考慮退役。（圖／截自人物雜雜專訪影片）
大陸跳水運動員全紅嬋，首次回應體重上升問題，她說巴黎奧運會後，一度考慮退役。（圖／截自人物雜雜專訪影片）

大陸跳水運動員全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪，在回應體重問題時表示，巴黎奧運會結束不久出現第一次生理期，當時吃一點體重就會長，甚至想過退役，但還是堅持了下來。目前，她想休息調整狀態，再好好去想想接下來要做什麼。

巴黎奧運會結束不久，全紅嬋出現第一次生理期，身體進入全面發育的階段。今年剛滿19歲的全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪時，在談及體重問題時眼中有淚花：「巴黎奧運會比完，我才來的例假。那時候我發現吃一點體重就會長，吃一點就長。其實巴黎奧運會後我有想過退役，很想很想，但是後面我還是想堅持去跳一跳。」

全紅嬋稱，2024年底不只隊內的人說她長胖了，還有外面的輿論，「每天都能看到有人說我胖。但我已經要餓爆了，減肥減到我感覺我都快『嘎』了（死了）。我接受不了這麼胖的自己。可是我沒有辦法。我那個時候喝口水就重了，我沒有辦法。」後來，她已經有心理陰影，看到體重秤就特別害怕。

2025年，儘管身心都經受發育帶來的劇烈震盪，但全紅嬋依舊保持着頂尖的競技水平。對於未來的計劃，全紅嬋表示：「我只能說當下我是想休息的，我想好好去調整自己的狀態，好好去休息，好好去想想接下來要做什麼。」

全紅嬋還稱，過年時很多人給她發新年快樂的祝賀，「我也希望快樂，但我更希望那些攻擊我的人，不要再罵我了，不要罵我家裏人，也不要罵我朋友，要不然他們都遠離我了。」

2024年8月6日，冠軍全紅嬋（右）、亞軍陳芋汐在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台頒獎儀式上合影。（新華社）
2024年8月6日，冠軍全紅嬋（右）、亞軍陳芋汐在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台頒獎儀式上合影。（新華社）

變胖了的跳水「天才少女」全紅嬋，曾被許多大陸網友批評和謾罵。（全紅嬋微博）
變胖了的跳水「天才少女」全紅嬋，曾被許多大陸網友批評和謾罵。（全紅嬋微博）

生理期 大陸 全紅嬋 巴黎奧運

延伸閱讀

失智＝失業＝失去尊嚴？56歲機長遭失智症擊落 靠一事開始重塑人生

家族爭產！翁大銘父「遺體」停棺豪宅四十年未葬…之後果然出事

中職／20歲許庭綸首次一軍開季 平野叮嚀年輕人「不要耍帥」

無齡永續翻轉職場 現象篇／國壽資深總監 沒有退休時間表 石淑蘭習慣成堅持

相關新聞

港麥當勞爆霸凌！男學生遭2同學掌摑、淋飲料 大叔挺身出手KO獲讚

欺凌行為絕對不應被容忍。社群平台Threads於昨（3月29日）流傳一段影片，顯示3名東區某中學男學生在麥當勞分店內發生爭執，其中2名學生疑似集體欺凌另一名戴眼鏡男學生，包括用雙手按住制服並掌摑。戴眼鏡男學生則回手將飲料杯投向施暴者。當被淋飲料的男學生想再出手時，一名大叔挺身出手制止。影片中男學生回頭一臉無辜說：「喂，他打我耶！」影片至此結束。

巴黎奧運後想過退役 全紅嬋回應體重問題落淚：吃一點就會長

大陸跳水運動員全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪，在回應體重問題時表示，巴黎奧運會結束不久出現第一次生理期，當時吃一點體重就會長，甚至想過退役，但還是堅持了下來。目前，她想休息調整狀態，再好好去想想接下來要做什麼。

民眾高喊「總理好」 溫家寶現身北京 傳達4政治信號

久未公開露面的83歲中國國務院前總理溫家寶，近日被拍到現身北京中國科學院地理科學與資源研究所，畫面顯示，溫家寶滿頭白髮、精神良好，在多名隨行人員陪同下走向專車，沿途多次向民眾抱拳及揮手致意，現場民眾高喊「總理好」並以手機拍攝，場面引發關注。有分析稱，溫家寶此次在公開場合現身傳達了至少4個政治信號，不僅打破元老派被領導人習近平壓制的說法，還推翻了溫家寶將被抓的傳言。

「長江水下通高鐵」 隧道年底貫通 上海到成都7小時

中國將在長江水下開高鐵。上海崇明與江蘇太倉之間的長江水下，施工難度被公認為世界級的滬渝蓉沿江高鐵核心工程「崇太長江隧道」，昨迎來里程碑式突破。施工單位以國產「領航號」盾構機，在長江水下89米深處成功完成11.18公里超長掘進，一舉刷新了15米級大直徑盾構一次性連續掘進的世界紀錄。

「最快女護士」張水華辭職86天 4馬拉松賽事奪2冠

因馬拉松成績優異被封為「最快女護士」的張水華，宣布辭去福建醫科大學附屬第一醫院護士的工作後，投入全職跑者身分，辭職後的第86天，張水華交出一份讓外界矚目的成績單：四場馬拉松、兩個冠軍、一次打破賽會紀錄、10萬元現金獎金，外加一輛價值10萬元的汽車。她用賽道上的成績撕掉舊標籤，完成身分的蛻變。

山東入室搶嬰二審宣判 主犯當庭咆哮：憑啥判我死刑

山東泰安「入室搶嬰案」近日二審宣判，主犯曾小孩被處死刑，緩期兩年執行。央視披露該案庭審實錄，主犯曾小孩矢口否認罪行，多次稱「我沒參與」、「我記不清了」，並當庭破口大罵，並面部猙獰地嗆法官「憑什麼判我死刑」；另一名提供嬰兒信息的被告袁永貴也全盤否認罪行，讓被害人姜甲儒的父親難以接受，尤其「我叫了你（袁永貴）30多年叔，沒想到是你把我的孩子搶走了，這個事是最讓我氣憤的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。