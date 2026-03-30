九寨溝地震後首次拍到野生大熊貓 棧道悠閒「散步」

3月29日上午8時42分，九寨溝國家級自然保護區傳來令人振奮的消息：在長海往老人柏下車點方向的棧道上，保護區巡護人員清晰拍攝到一隻野生活體大熊貓活動的珍貴影像；這是自2017年「九寨溝地震」以來，該保護區首次實拍到野生大熊貓活體影像。

紅星新聞報導，畫面中，這隻大熊貓體態健碩，步履從容，在林間悠閒漫步、覓食。經保護區生物多樣性監測站專業人員現場觀測及影像研判，確認這隻大熊貓約兩到三歲，體重約50公斤，精神狀態良好，行為自然從容，未受到外界驚擾。

此次發現地位於海拔約3000米的長海區域，周邊水草資源豐茂，森林植被保存完好。九寨溝國家級自然保護區管理局表示，這一珍貴影像的取得，是保護區持續推進生態保護與修復工作以來，在保護區範圍內直觀監測到野生大熊貓實體活動的重要成果，也是保護區生態系統持續向好、生物多樣性不斷豐富的有力佐證。

作為世界自然遺產地、世界生物圈保護區、國家級自然保護區和國家5A級旅遊景區，九寨溝地處岷山山脈南段、青藏高原植被區與季風濕潤森林區過渡地帶，擁有獨特的鈣華地貌、水文系統與森林生態。近年來，九寨溝實施季節性輪休保育、封山育林、棲息地修復等措施，為野生大熊貓及眾多珍稀野生動植物營造安全穩定的生存家園。

為保障野生大熊貓及周邊生態環境安全，保護區已加大該區域監測調查力度，景區同時向廣大遊客發出倡議：嚴格遵守野生動植物保護法規，不干擾、不靠近、不投餵、不喧譁，偶遇野生動物時保持安全距離，文明觀賞、安靜拍攝，共同守護九寨溝的生態平衡與生物多樣性。

九寨溝景區將繼續堅守生態保護底線，深化生態修復與生物多樣性保護工作，強化生態監測與科研合作，全力築牢長江上游生態安全屏障，讓人與自然和諧共生的美好願景在仙境九寨落地生根、持續綻放。