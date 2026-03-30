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山東入室搶嬰二審宣判 主犯當庭咆哮：憑啥判我死刑

世界日報／ 中國新聞組／北京30日電
主犯曾小孩當庭破口大罵。（取材自央視新聞）
主犯曾小孩當庭破口大罵。（取材自央視新聞）

山東泰安「入室搶嬰案」近日二審宣判，主犯曾小孩被處死刑，緩期兩年執行。央視披露該案庭審實錄，主犯曾小孩矢口否認罪行，多次稱「我沒參與」、「我記不清了」，並當庭破口大罵，並面部猙獰地嗆法官「憑什麼判我死刑」；另一名提供嬰兒信息的被告袁永貴也全盤否認罪行，讓被害人姜甲儒的父親難以接受，尤其「我叫了你（袁永貴）30多年叔，沒想到是你把我的孩子搶走了，這個事是最讓我氣憤的」。

央視28日播出的「入室搶嬰案庭審實錄」詳細披露該案一審、二審細節，法官問及案情，主犯曾小孩多次以「我沒參與」、「我沒分錢」、「我記不清了」等矢口否認罪行。在法官宣判死刑時，曾小孩當庭破口大罵，並面部猙獰地嗆法官「你判我死刑，你憑什麼判我死刑」，態度囂張。

被告人袁永貴與被害人姜家兩家相距走路不到三分鐘，他參與搶嬰，同樣也在法庭上全盤否認罪行。

此案發生在2006年10月左右，山東濟寧的曾小孩得知劉某強、蘇某娥夫婦欲尋找一男嬰抱養，糾集呂光東、王緒勇搶嬰，讓袁永貴提供信息並許諾給予報酬，袁永貴告知同村村民姜某丙家有新生男嬰。2006年12月4日1時許，曾小孩、呂光東、王緒勇翻牆進入泰安肥城市姜某丙家，曾小孩、王緒勇暴力控制姜某丙夫婦，呂光東進入臥室將僅八個月大的姜某丙孫子姜甲儒強行抱走後，交給劉某強、蘇某娥夫婦，收取現金28600元（人民幣，下同）。

2024年1月，警方利用人臉識別技術在山東濟寧找到了姜甲儒，並於同月抓獲曾小孩等人。2025年，泰安中院一審判決主犯曾小孩死刑，緩期兩年執行，呂光東、王緒勇被判無期徒刑，袁永貴被判有期徒刑15年。原告和被告都不服判決上訴。2026年3月24日，山東省高院委託泰安中院進行二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判，為終審裁定。姜家提出附帶民事索賠677萬多元，二審維持賠償20萬元判決。

二審宣判後，姜甲儒和母親喬守芬拿裁定書到姜甲儒爺爺的墳前祭拜。喬守芬說，自己經過17年終於「尋子成功」，但在這個案件中並沒有「勝利」可言，因為任何判罰都無法挽回時間，彌補傷害。目前姜甲儒在山東一所高校上大二，慢慢融入父母、兄弟的親生家庭。

裁定書還提到，主犯曾小孩歸案後拒不如實供述犯罪事實，認罪、悔罪態度差，其二審期間檢舉揭發他人犯罪，經山東省人民檢察院查證不屬實，不能認定為立功表現。

央視28日播出「入室搶嬰案庭審實錄」，詳細披露山東泰安「入室搶嬰案」一審、二審庭審細節。（取材自央視新聞）
央視28日播出「入室搶嬰案庭審實錄」，詳細披露山東泰安「入室搶嬰案」一審、二審庭審細節。（取材自央視新聞）

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