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「最快女護士」張水華辭職86天 4馬拉松賽事奪2冠

世界日報／ 中國新聞組╱北京30日電
張水華辭職86天交出矚目成績單：參加4場馬拉松，奪得2個冠軍1次打破賽會紀錄。(取材自極目新聞)
張水華辭職86天交出矚目成績單：參加4場馬拉松，奪得2個冠軍1次打破賽會紀錄。(取材自極目新聞)

因馬拉松成績優異被封為「最快女護士」的張水華，宣布辭去福建醫科大學附屬第一醫院護士的工作後，投入全職跑者身分，辭職後的第86天，張水華交出一份讓外界矚目的成績單：四場馬拉松、兩個冠軍、一次打破賽會紀錄、10萬元現金獎金，外加一輛價值10萬元的汽車。她用賽道上的成績撕掉舊標籤，完成身分的蛻變。

極目新聞報導，1月18日，重慶馬拉松，這是張水華官宣辭職後的第一場比賽，她2小時30分51秒的成績衝過終點線，在國際女子組排名第六，國內女子組選手中位列第四。成績並非巔峰，受傷病影響，她此次備賽訓練量明顯減少，賽前給自己的目標只有一句話：「安全地跑完就好。」更重要的是，這是她第一次以「張水華」而非「最快女護士」的身分站上賽道。

重慶之後，張水華的賽程進入快車道。3月8日，南京北岸馬拉松，她以2小時36分23秒的成績獲得亞軍，收穫1萬元獎金；3月22日，麗水馬拉松，這是張水華辭職後的首個冠軍，她跑出2小時35分49秒，不僅奪得女子組冠軍，還打破了賽會紀錄。收穫4萬元獎金（1萬冠軍獎+3萬破紀錄獎）。

3月29日，柳州馬拉松。她一路領先，最後以2小時36分22秒毫無懸念地奪得女子組冠軍，獲得3萬元獎金和價值10萬元的汽車。這是她2026年的第三個冠軍，也是職業生涯中第一次實現「二連冠」。

從1月18日到3月29日，辭職後的70天裡，張水華共參加了四場馬拉松賽事，獲得兩次冠軍，並有一次打破了賽會紀錄。

根據各賽事組委會公布的獎金方案及媒體報導，張水華辭職後（1月18日至今）獲得的現金獎金為10萬元，實物獎勵價值10萬元。此外，自2026年2月以來，張水華先後與銳跑、特步等運動品牌簽約，商業價值開始凸顯。麗水馬拉松組委會還為她提供10萬元的出場費。

3月19日，中國田徑協會更新2026年度路跑賽事國內高水平運動員名單，張水華首次出現在「國際健將」類別中。作為一名非職業運動員出身的長跑選手，這個身分是對她成績的官方認證。

張水華參加重慶馬拉松比賽。(取材自極目新聞)
張水華參加重慶馬拉松比賽。(取材自極目新聞)

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